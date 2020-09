Công Phượng tỏa sáng, Hoàng Anh Gia Lai nguy cơ thụt lùi

Dù sẩy chân trên sân Hàng Đẫy ở phút bù giờ trước Viettel và bị rút ngắn khoảng cách xuống chỉ còn 1 điểm, nhưng HLV Vũ Tiến Thành vẫn khẳng định đội đầu bảng Sài Gòn FC quyết tâm giành chiến thắng trước đội đang xếp thứ 4 là Than Quảng Ninh ở vòng 13 trên sân Thống Nhất vào ngày thứ năm 1.10 tới để giành ngôi vô địch giai đoạn 1. Sài Gòn FC sẽ bị Viettel giành ngôi đầu nếu họ không thắng được trận cuối trong khi Viettel có 3 điểm ở Bình Dương. Còn ngôi đầu sẽ thuộc về TP.HCM khi Sài Gòn thua, Viettel không thắng và thầy trò ông Chung Hae-seong thắng HAGL từ 2 bàn cách biệt trở lên. Riêng Than Quảng Ninh do hiệu số quá thấp (20 điểm, hiệu số 17/16) nên chỉ dẫn đầu giai đoạn 1 với điều kiện thắng Sài Gòn từ 10 bàn cách biệt và Viettel, TP.HCM không thắng.