Cựu tuyển thủ Mai Thành Đạt: ‘Tuyển futsal Việt Nam sẽ có trận đấu để đời’

Theo cựu tuyển thủ futsal Việt Nam, HLV Phạm Minh Giang cũng đã tạo ra một khối kết dính hơn do hiểu rõ các cầu thủ của mình so với HLV ngoại năm 2016. “Khó có thể so sánh giữa hai đội bóng của năm 2016 và hiện tại, nhưng tôi tin rằng ban huấn luyện đội tuyển sẽ có đối sách hợp lý trong trận đấu với tuyển Nga. Bất kể kết quả có như thế nào, nhưng tôi hy vọng đội tuyển futsal Việt Nam sẽ ngẩng cao đầu khi kết thúc trận đấu”.