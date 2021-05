Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại UAE ra tận sân bay chào đón tuyển Việt Nam

Do đội tuyển Việt Nam đến sớm hơn 7 ngày so lịch hoạt động chính thức của AFC, nên thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ đóng quân tại một khách sạn tiêu chuẩn quốc tế do LĐBĐVN bố trí. Đội cũng sẽ bước vào tập luyện theo kế hoạch riêng đã được bộ phận tiền trạm của LĐBĐVN làm việc và thống nhất với LĐBĐ UAE, căn cứ từ đề xuất của HLV trưởng. Đến ngày 3.6, đội tuyển sẽ chuyển sang khách sạn do AFC sắp xếp cho các đội tuyển tham dự các trận đấu Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á tại UAE.