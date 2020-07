Đến sân Thống Nhất xem đội bóng bất bại Sài Gòn FC ra oai

“Nếu không thắng thì không được để thua”, câu nói này ông Vũ Tiến Thành luôn nhắc đi nhắc lại trong mỗi buổi tập, họp đấu pháp hoặc trước giờ ra sân của đội Sài Gòn FC. Đó vừa là lời động viên và cũng là mệnh lệnh dành cho đội bóng phải luôn chiến đấu một cách mạnh mẽ và bền bỉ nhất, không được gục ngã trước những khó khăn. Phải quyết thắng trong từng trận đấu nhưng nếu khó có cơ hội lầy 3 điểm thì phải làm sao có 1 điểm, tuyệt đối không có tư tưởng để thua.

Chính điều này đã hình thành lối chơi thực dụng, nhưng lại vô cùng hiệu quả mà HLV Vũ Tiến Thành đang dày công xây dựng cho các học trò của mình kể từ lên nắm vị trí HLV trưởng đội bóng. Chỉ riêng 4 trận thắng, 4 trận hòa đặc biệt là vượt qua hai ứng viên nặng ký cho chức vô địch mùa giải năm nay là TP.HCM và Hà Nội cũng đủ nói lên cách tổ chức và sự xuất sắc của đội bóng Sài Gòn FC như thế nào.

Đây là đội bóng không có ngôi sao, chẳng có ai quá nổi trội so với người khác thậm chí nếu so với đội bóng láng giềng TP.HCM cũng chẳng có những cái tên nổi đình nổi đám gây chú ý như Công Phượng hay Bùi Tiến Dũng . Nhưng Sài Gòn FC lại có điều mà ít đội làm được đó là cùng nhau luôn nhìn về một hướng "we are one" (chúng ta là 1). Đây là sợi dây kết dính rất quan trọng vì sự đồng lòng, cùng chí hướng, cùng vì thương hiệu của chính mình sẽ biến một đội bóng thường thường bậc trung thành một sức mạnh tập thể và sự đoàn kết gắn bó không gì lay chuyển được. Câu khẩu hiệu “mình vì mọi người, mọi người vì mình” đã mang những cầu thủ của đội bóng Sài Thành luôn ra sân bằng một sự nối kết vững chắc, càng đá càng tự tin, càng khát khao mạnh mẽ để chinh phục V-League bằng trái tim nóng bỏng và cái đầu lạnh lùng.