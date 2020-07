Đội tuyển Việt Nam rơi vào cảnh “tiến thoái lưỡng nan”?

Bình luận: Có nên tổ chức Cúp quốc gia bằng mọi giá ? Ngay khi dịch bệnh vừa bùng phát ở Đà Nẵng , Công ty cổ phần tổ chức bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF) đã rất kịp thời quyết định tạm dừng V-League và giải hạng nhất. Quyết định này được người hâm mộ cả nước hoan nghênh, lãnh đạo các đội bóng ủng hộ hết mình vì sự an toàn của cả cộng đồng. Quyết định dừng V-League, giải đấu lớn nhất của bóng đá VN, nhưng VPF lại quyết tâm tổ chức vòng tứ kết Cúp quốc gia. Sau nhiều lần sửa đổi, lịch thi đấu chính thức sẽ diễn ra trong 2 ngày 4 và 5.8 cho 4 cặp đấu. Đây là điều không nên trong tình cảnh dịch Covid -19 đang tái bùng phát như hiện nay. Nếu vì sức ép từ nhà tài trợ bắt buộc phải tổ chức giải thì phải đợi cho dịch bệnh được khống chế bởi việc di chuyển của các đội bóng vào thời điểm này, rất nguy hiểm, dễ làm lây lan dịch bệnh. Chính phủ đã khuyến cáo ai ở đâu thì nên ở yên đấy để tránh dịch bệnh lây lan, vì thế VPF nên xem xét lại quyết định tổ chức Cúp quốc gia của mình. Đừng nên viện lý do phải đảm bảo thời gian cho các giải bóng đá chuyên nghiệp VN kết thúc trước 31.10 vì ngay AFF Cup cũng đã hoãn sang năm 2021 thì việc có kéo dài thêm các giải V-League hay Cúp quốc gia cũng không ảnh hưởng gì đến mùa giải hay việc tập trung đội tuyển. Vào lúc này an toàn cho cộng đồng là trên hết. VPF không nên “cố đấm ăn xôi” để đá bóng mà xem thường tính mạng sức khỏe cộng đồng . Hy vọng VPF sẽ có quyết định đúng như việc đã nhanh chóng dừng V-League và giải hạng nhất. Thành Thắng