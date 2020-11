Đua vô địch V-League gay cấn đến giờ chót

Ngoại trừ Than Quảng Ninh (T.QN) có phần hơi thất thế vì đứng ở vị trí thứ 4 nhóm 8 đội với 31 điểm so với 3 đội phía trên thì tốp 3 đang so kè quyết liệt: Viettel được 35 điểm, Sài Gòn FC 34 điểm còn Hà Nội 33 điểm. Điều thú vị ở chỗ, ở hai vòng còn lại của nhóm A, các đội này lần lượt chạm trán nhau, bất ngờ hoàn toàn có thể xảy ra. Chỉ cần đội nào sẩy chân, sẽ bị đối thủ chớp thời cơ, vượt mặt ngay lập tức.