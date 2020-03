FIFA quyết định hoãn vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á

Cùng với án phạt kỷ luật của VFF liên quan đến tiêu cực trong trận U.19 Đăk Lăk và U.19 Bình Định ngày 5.3 ở vòng loại giải bóng đá U.19 quốc gia bảng C trên sân Hàm Rồng, động thái tiếp theo đã xuất hiện tại Phố Núi vào chiều nay khi lực lượng Công an có mặt và yêu cầu không được livestream 2 trận Công an Nhân dân gặp Bình Định và Đăk Lăk gặp Phú Yên.