Giải cứu SHB Đà Nẵng, Quảng Nam khỏi tâm dịch Covid-19

Ông Trần Anh Tú nói tiếp: “Việc hủy giải không có lý do chính đáng thì không được. Cả nước đang chung tay chống dịch Covid-19 nên chúng ta nên tin tưởng. Việc một số đội xin dừng luôn thì phải nêu ra được lý do chính đáng. Nếu như không có lý do chính đáng thì chúng tôi không đồng ý. Nếu số lượng đội đề nghị hủy giải tăng lên, chúng tôi sẽ phải tính đến giải pháp khác. Phải trao đổi lại với nhà tài trợ về hợp đồng sẽ như thế nào. Lúc đó phải có đền bù rõ ràng cho nhà tài trợ”.