Diễn tiến dịch bệnh Covid-19 phức tạp: Không nên cố sống cố chết để đá bóng

Không thể mạo hiểm với dịch Covid-19

Trước tình hình các ca nhiễm Covid-19 mới ở Đà Nẵng, Bộ Y tế và UBND TP.Đà Nẵng trong hôm qua 26.7 đã có những văn bản đề nghị tiếp tục giãn cách xã hội để tập trung toàn lực chống dịch không chỉ trên địa bàn TP.Đà Nẵng mà ngăn ngừa lây lan ra các địa phương khác.

Lãnh đạo TP.Đà Nẵng cũng yêu cầu tạm dừng các hoạt động thể thao trước mắt trong vòng 15 ngày, trong đó có 2 trận bóng Đà Nẵng - Hải Phòng vòng 12 V-League ngày 29.7 và trận giải hạng nhì giữa trẻ Đà Nẵng gặp Phú Thọ ngày 26.7. Kể cả giải marathon quốc tế Đà Nẵng dự định tổ chức ngày 8 - 9.8 tới cũng phải tạm dừng.

An toàn của cả cộng đồng và đảm bảo tâm lý chung của xã hội phải đặt lên hàng đầu Chủ tịch CLB Đà Nẵng Bùi Xuân Hòa Trước tình hình này, nhằm đảm bảo an toàn cho các đội và sau khi tham khảo ý kiến của Tổng cục TDTT và VFF, chiều qua Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF) đã chính thức thông báo tạm dừng V-League và giải hạng nhất.

Thông báo nêu rõ: “Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác tổ chức các trận đấu, vòng đấu tiếp theo của các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2020, để đảm bảo an toàn đối với các cầu thủ và các thành viên tham gia giải đấu, Ban điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2020 thông báo: Tạm dừng giải bóng đá vô địch quốc gia 2020 kể từ các trận đấu vòng 12 và giải hạng nhất quốc gia 2020 kể từ các trận đấu vòng 10. Ban điều hành sẽ thường xuyên cập nhật tình hình để xây dựng kế hoạch điều chỉnh lịch thi đấu cho phù hợp”.

Chủ tịch VPF Trần Anh Tú khẳng định dù đã có vài phương án được đặt ra như đá sân trung lập hoặc không có khán giả cho một số trận đấu để đảm bảo thời gian kết thúc V-League đúng hạn, nhưng trong thời điểm này, không thể mạo hiểm để các giải đấu tiếp tục vì sự an toàn của cộng đồng. Thế nên, tạm dừng giải là cần thiết dù nó ảnh hưởng rất nhiều thứ.

Đội đang dẫn đầu giải V-League Sài Gòn FC, tập tại Trung tâm PVF chiều qua, sẽ đặt vé bay về trong hôm nay 27.7 Ảnh: Sài Gòn FC

CLB ủng hộ tạm dừng giải

Chủ tịch CLB Đà Nẵng Bùi Xuân Hòa cho biết sáng 26.7, các trận đấu cuối cùng vòng loại U.11 và U.13 quốc gia khu vực miền Trung tổ chức ở Đà Nẵng dự kiến buổi chiều đã được đẩy lên đá hết buổi sáng và kết thúc vòng loại. Cũng trong ngày, toàn đội đã nhận được lệnh cách ly tập trung từ đội 1 xuống các đội trẻ giống giai đoạn giãn cách xã hội trước đó. Ông bày tỏ: “Hôm bay từ Hà Nội về, tôi thấy sân bay Đà Nẵng ai cũng bịt kín khẩu trang, sợ hãi bao trùm, hỏi ra mới tá hỏa. Ngay lập tức, toàn đội đã mua khẩu trang và nước rửa tay tiệt trùng để tự bảo vệ bản thân.

Cũng có kinh nghiệm rồi nên mọi người đều biết phải tự bảo vệ bản thân, tự hạn chế ra ngoài trước khi CLB yêu cầu chính thức. Chúng tôi đang tập trung bình ổn tâm lý cho đội bóng vì ngoài bản thân mình còn có gia đình đằng sau nữa. May là Đà Nẵng có đại bản doanh riêng, hoàn toàn cách ly nên cũng đỡ, bảo đảm được an toàn tối đa. Tâm lý của Đà Nẵng là có khán giả hay không, đá đâu cũng được, miễn an toàn và được đá bóng là được. Nhưng trên hết, an toàn của cả cộng đồng và đảm bảo tâm lý chung của xã hội phải đặt lên hàng đầu. Được đá bóng là hạnh phúc rồi. Còn không được đá đồng nghĩa cả nước đang phải chung tay lo việc lớn hơn nhiều. Tự bản thân mình phải có ý thức phối hợp và chấp hành”.

Là đội dự kiến sẽ làm khách tại Quảng Nam vòng đấu này, rất may cho Hà Nội là dự kiến hôm nay mới bay nên thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã kịp hủy vé. Ông Nghiêm cho biết: “Hà Nội ưu tiên hàng đầu cho sức khỏe cộng đồng . Trước mắt, cả đội sẽ chờ 1 - 2 ngày xem diễn biến tiếp theo để biết mà ứng phó. Nếu nghỉ ngắn ngày không sao, còn nghỉ dài hơn 2 tuần có thể chúng tôi sẽ “xả trại” như lần trước. Chuyện phong độ của đội bóng là rất nhỏ so với an toàn cộng đồng”.

Chủ tịch CLB Sài Gòn Vũ Tiến Thành cũng cho biết toàn đội đang tập luyện ở trung tâm PVF chuẩn bị cho trận gặp Viettel trên sân Hàng Đẫy nhưng sẽ chấp hành việc dừng giải và trong hôm nay sẽ đặt vé bay về lại TP.HCM. Ông Thành nói: “Tình hình dịch Covid-19 quá nguy hiểm, không thể xem thường nên việc BTC tạm dừng giải là chính xác. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ. Trên thực tế, chúng tôi hơi tiếc vì Sài Gòn đang có vị trí thuận lợi và cầu thủ cũng đang có phong độ tốt, nhưng phải dừng thôi. Sau thời gian thi đấu liên tục, tôi sẽ cho toàn đội tạm nghỉ vài ngày để về thăm gia đình rồi sau đó mới tập trung trở lại. Trong đội hình Sài Gòn không có cầu thủ nào ở Đà Nẵng nên tất cả đều sẽ được trở về thăm nhà. Sau khi tập trung trở lại, chúng tôi sẽ có biện pháp tập luyện phù hợp để sẵn sàng trở lại bất cứ lúc nào”.

Là người từng gây tranh cãi khi yêu cầu VFF, VPF hủy các giải đấu chuyên nghiệp trong năm 2020, lần này chủ tịch CLB Quảng Nam Nguyễn Húp tiếp tục bảo lưu quan điểm. Ông khẳng định: “Nội bộ Việt Nam phòng dịch Covid-19 rất tốt nhưng biên giới đang phải siết chặt vì tình hình nhập lậu đang tạo ra những hệ lụy y tế, an ninh, kinh tế và chính trị hết sức phức tạp. Các huyện của Quảng Nam đã và đang cách ly mấy trăm người rồi và bắt 24 người Trung Quốc nhập cư bất hợp pháp. Nghệ An cũng vậy, tôi nghe có cả trong miền Nam nữa.

Những người nhập cư chui có khả năng mang mầm bệnh vào Việt Nam, gây ra vấn đề rất lớn cho xã hội. Bóng đá không có ý nghĩa gì trước mối đe dọa cả đất nước như vậy. Tôi từng đề xuất ngưng giải ngay từ đầu mùa vì dịch Covid-19 không phải lây 1 lần là hết. Nếu ngưng sớm thì 14 đội V-League và 12 đội hạng nhất đã không tốn nhiều tiền rồi đổ sông đổ bể hết. Tôi vẫn bảo lưu đề xuất hủy kết quả mùa giải 2020. Trung Quốc đã có làn sóng lây thứ 3 rồi, Mỹ mạnh như vậy mà cũng chết rất nhiều. Việt Nam làm tốt nhưng bên ngoài rất phức tạp. Bạn nghĩ lúc này chúng ta có nên cố sống cố chết mà đá bóng không?”.