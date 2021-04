Hà Nội FC: Phía trước là bầu trời hay ‘vực thẳm’?

10 điểm sau 7 vòng đấu ở V-League 2021 có vẻ như đang là một kết quả khá tồi tệ đối với Hà Nội FC. Rõ ràng đội bóng của bầu Hiển đang lộ rõ một số bất ổn nội tại mà bằng chứng là hai vòng đấu liên tiếp, họ hòa may mắn trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh rồi thất bại trước đội Đà Nẵng. Ngay sau trận thua này ở vòng 7, với lý do sức khỏe , HLV Chu Đình Nghiêm đã viết đơn xin dừng công việc và được chấp thuận. Hà Nội FC đã bổ nhiệm HLV đội U.19 Hà Nội, Giám đốc Trung tâm bóng đá trẻ Hà Nội Hoàng Văn Phúc cùng lúc đảm nhiệm chức danh Giám đốc kỹ thuật và HLV tạm quyền.

Trở lại với những khủng hoảng đang phải trải qua, Hà Nội FC không có lực lượng mạnh nhất do có nhiều ca chấn thương ở cả hàng thủ lẫn hàng công. Nhưng nói đến chấn thương người ta mới nhận ra một nghịch lý đang tồn tại ở Hà Nội FC. Năm 2018 và 2019, sau cùng 7 vòng đấu, Hà Nội FC có 17 điểm và đứng nhất bảng. Nên nhớ rằng đó là giai đoạn mà các cầu thủ chủ lực của Hà Nội FC thi đấu nhiều chưa từng có. Quang Hải , Hùng Dũng, Đình Trọng, Duy Mạnh hay Văn Hậu đều chơi trung bình tới 40 - 45 trận/năm từ cấp độ đội tuyển quốc gia đến CLB. Tuy nhiên, mặc dù thi đấu với mật độ khá dày đặc nhưng các trụ cột rất ít bị chấn thương. Nghiêm trọng nhất có lẽ là ca chấn thương đứt dây chằng chéo của Đình Trọng hồi tháng 6.2019. Số còn lại đều lành lặn và chơi với phong độ cao.

Hà Nội FC lao đao cũng một phần ở chiều sâu đội hình chưa... sâu như những gì người ta thường mường tượng. Đội được xem là có bề dày lực lượng tốt nhất V-League lại “hở sườn” ở một điểm. Đó là vị trí trung phong. Hà Nội FC có thừa tiền vệ trung tâm để tạm thay Moses hay Hùng Dũng nhưng lại chỉ có duy nhất Bruno Cunha là tiền đạo mũi nhọn đúng nghĩa. Việc cầu thủ này dính chấn thương và phải nghỉ 6 tuần khiến Hà Nội FC phải chắp vá bằng Thành Chung, một trung vệ có khả năng biết ghi bàn. Những mùa trước, Hà Nội FC có tới 2 - 3 tiền đạo để xoay tua. Nhưng bây giờ, sau khi đã chia tay cả Kebe lẫn Rimario, Omar ở kỳ chuyển nhượng đầu mùa, hàng công của Hà Nội FC đuối sức đi trông thấy.

Việt Anh có thể bị treo giò 3 trận, còn Văn Quyết bị 2 trận Ở trận gặp đội Đà Nẵng vòng 7 vừa qua, Việt Anh có hành vi xấu xí là dùng mũi giày đá vào bụng cầu thủ Kebe nhưng chỉ bị rút thẻ vàng còn Văn Quyết cũng song phi vào cầu thủ Janclesio (nhưng bị trượt) và cũng chỉ bị thẻ vàng. Ban điều hành giải đã gửi hồ sơ liên quan vụ việc sang Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá VN. Chiều 5.4, ban này sẽ xem xét hình thức xử lý với hai tuyển thủ quốc gia. Nhiều khả năng, Việt Anh bị treo giò 3 trận còn Văn Quyết bị 2 trận.

Bình luận viên Ngô Quang Tùng phân tích: “Trong 10 năm qua, CLB Hà Nội đạt được nhiều thành tích chói sáng ở sân chơi quốc nội và có kết quả tốt ở đấu trường châu Á và việc giữ được chu kỳ kéo dài như vậy cũng là điều đáng khen. Nhưng nếu muốn thực sự được ghi danh vào sử sách của bóng đá Việt, Hà Nội FC cần phải tính toán lại chiến lược đường xa của mình. Sở hữu nhiều cầu thủ nội giỏi và khi kết hợp với ngoại binh hay, Hà Nội FC rất khó bị khuất phục bởi các cầu thủ này gánh việc cho nhau rất tốt, tạo nên một tập thể tương đối hoàn hảo. Tuy nhiên khi chẳng may bị tổn thất lực lượng bởi một vài lý do gì đó, Hà Nội FC lại cho thấy độ dày về nhân sự không như mong muốn. Những cầu thủ dự bị có thể hay nhưng hay ở một thời điểm nhất định nào đó chứ chưa mang tính bền vững. Hà Nội FC đang xuống sức so với chính mình và nếu không kịp gượng dậy, họ khó trụ được trong cuộc đua đường trường, nhất là cuộc đua đến với ngôi vị cao nhất. V-League 2021 chỉ gói gọn trong 18 trận đấu, sơ sẩy thêm chỉ cần 1 đến 2 trận nữa, mọi thứ (vị trí cao) có thể hết sớm với Hà Nội FC”.