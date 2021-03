HAGL thắng lớn ở đội hình tiêu biểu vòng 5 V-League

Trước nhất, vị trí hậu vệ phải của Vũ Văn Thanh là không phải bàn. Anh được điểm tuyệt đối khi lên công về thủ nhịp nhàng, lối đá tinh tế, liên tục khoét thủng thế thủ đối phương bằng thể lực sung mãn và ghi 2 bàn quá đẹp trong chiến thắng tưng bừng 3-0 trước Viettel. Người thứ 2 là tiền đạo Công Phượng, dù chỉ vào hiệp 2 nhưng với cú đá cứa lòng chân trái cực đẹp hạ gục Trần Nguyên Mạnh, mở màn cho trận thắng hủy diệt của đội bóng phố núi trước các nhà đương kim vô địch đã vượt mặt nhiều cái tên khác.

Trong số những người đạt điểm cao tuyệt đối là trung vệ Đỗ Duy Mạnh của Hà Nội. Anh đã trở lại hùng hồn sau chấn thương với 1 bàn thắng đẳng cấp đánh đầu vào lưới CLB TP.HCM, đồng thời chỉ huy hàng thủ rất hay, đánh bật các chân sút người Brazil của đội chủ sân Thống Nhất. Tiền vệ trái Phan Văn Đức của Sông Lam Nghệ An cũng là một sự trở lại diệu kỳ sau chấn thương. Đức chơi tinh tế, sắc sảo và đã lập cú đúp vào lưới Đà Nẵng giúp đội bóng xứ Nghệ tìm lại cho mình niềm tin lọt vào top 6.

Một cái tên nữa cũng được số phiếu chọn quá bán là tiền vệ Tô Văn Vũ của Bình Dương đã chơi nổi bật, ghi bàn duy nhất cho đội bóng đất thủ vào lưới Sài Gòn FC. Ngoài ra cũng không bất ngờ khi tiền đạo Konan Oussou của Nam Định, tác giả bàn thắng vào lưới Bình Định, được chọn với số phiếu tập trung cao.

Phan Văn Đức của Sông Lam Nghệ An

Trong 3 vị trí còn lại thì Phạm Nguyên Sa của Than Quảng Ninh được 5/9 phiếu chọn ở vị trí tiền vệ trung tâm, thủ môn Đinh Xuân Việt của Nam Định cũng vượt qua nhiều đề xuất khác như Tiến Linh (HAGL), Hoài Anh (Than QN), Văn Phong (Sài Gòn FC), Tấn Trường (Hà Nội), Văn Hoàng (SLNA). Duy nhất vị trí hậu vệ trái vẫn khó bầu. Nếu có 6 thủ môn được giới thiệu thì cũng 6 vị trí hậu vệ trái được xứng danh nhưng các lá phiếu vẫn khẳng định “không có ai quá nổi bật để bình chọn”. Từ Hồng Duy (HAGL), Thanh Trường (Nam Định), Thanh Thảo (Bình Dương), Văn Khoa (Than Quảng Ninh), Văn Vỹ (Hà Tĩnh) được nêu tên nhưng cuối cùng Lê Văn Xuân (Hà Nội) chỉ nhỉnh hơn một chút nên được chọn.