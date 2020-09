Hạng nhất đã xác định gần như 2 nhóm đá giai đoạn 2

Nếu thầy trò HLV Trần Minh Chiến thắng đậm Tây Ninh 4-0 để có 21 điểm dẫn đầu thì thầy trò HLV Hứa Hiền Vinh cũng quật ngã chủ nhà Đồng Tháp

1-0 tại Cao Lãnh nhờ cú đánh đầu của trung vệ Văn Đạt để có 20 điểm bám sát. Trong khi đó tiếc cho Bình Định đã không thể vươn lên vị trí thứ 3 khi cầm vàng để vàng rơi phút bù giờ trước đối thủ Khánh Hòa. Tiền vệ Hữu Thắng đã mở tỷ số từ rất sớm (phút 2) nhưng đội bóng đất võ đã bộc lộ sự yếu kém về thể lực lẫn tâm lý thi đấu giờ chót để đoàn quân phố biển gỡ hòa 1-1 ở phút bù giờ do Trần Đình Kha ghi. Trận hòa này khiến cả 2 giậm chân tại chỗ với 17 điểm, bị BRVT và Phố Hiến bỏ lại từ 3 đến 4 điểm.

Các kết quả khác: Bình Phước - Cần Thơ 3-2, An Giang - Huế 1-2, Long An - Đắk Lắk 0-3.

Xếp hạng sau 10 vòng đấu như sau: 1/ BRVT: 21 điểm (hiệu số 16/7), 2/ Phố Hiến: 20 điểm (14/8), 3/ Khánh Hòa: 17 điểm (14/8), 4/ Bình Định: 17 điểm (15/10), 5/ An Giang: 15 điểm (14/10), 6/ Huế: 15 điểm (13/13), 7/ Bình Phước: 14 điểm (9/9), 8/ Tây Ninh: 11 điểm (7/13), 9/ Đắk Lắk: 10 điểm (8/12), 10/ Long An: 9 điểm (6/13), 11/ Đồng Tháp: 8 điểm (17/23) 12/ Cần Thơ: 6 điểm (14/21).

Như vậy giai đoạn 1 của giải hạng nhất đã xác định gần như 2 nhóm (mỗi nhóm 6 đội) sẽ đá giai đoạn 2. Cụ thể nhóm 1 tranh ngôi vô địch sẽ có BRVT, Phố Hiến, Khánh Hòa, Bình Định và An Giang, còn nhóm 2 tranh giữ hạng sẽ có Tây Ninh, Đắk Lắk, Long An, Đồng Tháp và Cần Thơ. Chiếc vé còn lại ở nhóm 1 hay nhóm 2 sẽ tùy thuộc trận vòng cuối giai đoạn 1 vào ngày 30.9 tới giữa Huế và Bình Phước (sân Tự Do). Huế thắng hoặc hòa sẽ lên nhóm 1 nếu thua xuống nhóm 2 nhường chỗ cho Bình Phước. Nếu 2 đội hòa Bình Phước chỉ lên nhóm trên với điều kiện An Giang phải thua 5 bàn trước đội chót bảng Cần Thơ ở lượt cuối. Đó là điều khó xảy ra.