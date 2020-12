HLV Park Hang-seo mô phỏng 'chảo lửa' Bukit Jalil vào buổi tập tuyển Việt Nam

Cụ thể, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã mô phỏng lại không khí trên sân nhà Bukit Jalil của đội tuyển Malaysia bằng cách mở băng ghi âm tiếng cổ vũ của CĐV nước này.

Thánh địa Bukit Jalil với sức chưa 80.000 chỗ ngồi luôn sở hữu lực lượng CĐV hùng hậu, cuồng nhiệt, tạo được sức ép khủng khiếp lên các đội khách.

Thậm chí, trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 từng ghi nhận gần 100.000 người lấp đầy mọi lối đi. Đây được xem là một bước chuẩn bị cho các cầu thủ nhằm làm quen với áp lực từ “các cầu thủ số 12”.

Dù vậy, đây vẫn là một bước chuẩn bị xa cho năm 2021. Trước mắt, đội tuyển Việt Nam sẽ phải vượt qua lứa đàn em U.22 Việt Nam trong 2 trận giao hữu tới đây vào 23 và 27.12 lần lượt ở Cẩm Phả (Quảng Ninh) và Việt Trì (Phú Thọ).

“Để nói đội tuyển Việt Nam sẽ có một trận đấu vuột trội trước đàn em U.22 Việt Nam thì tôi chưa khẳng định được vì bóng chưa lăn. Nhưng tôi nghĩ rằng U.22 Việt Nam sẽ cố gắng thi đấu hết mình để có một trận đấu hay trước các đàn anh”, tiền vệ Hoàng Đức chia sẻ trước buổi tập.

Chiều 18.12, đội tuyển U.22 Việt Nam đã tập trung để chuẩn bị cho 2 trận giao hữu tới đây với đội tuyển Việt Nam. Ở ngày tập trung đầu tiên, quân số của U.22 Việt Nam chỉ có 19 cầu thủ.

Tập trung cùng với tuyển Việt Nam , đàn em U.22 Việt Nam tạm thiếu 5 người so với danh sách triệu tập ban đầu do đang trong thời gian thi đấu giải U.21 quốc gia, bên cạnh Mai Xuân Quyết, Phan Văn Hiếu và Trần Liêm Điều (CLB Nam Định) cũng phải tập riêng do vừa thi đấu xong.