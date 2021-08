HLV Park Hang-seo tái ngộ học trò cũ Park Choong-kyun tại tuyển Việt Nam

Tuyển U.22 Việt Nam tập buổi đầu cho vòng loại U.23 châu Á 2022 Tuyển U.22 Việt Nam đã chính thức có buổi tập đầu tiên tại trung tâm đào tạo trẻ VFF chuẩn bị cho vòng loại U.23 châu Á 2022. Hội quân từ ngày 5.8, nhưng do dịch Covid-19 diễn tiến phức tạp nên hậu vệ Liễu Quang Vinh và tiền vệ Lê Văn Đô của CLB Đà Nẵng chưa thể góp mặt. Do tập trung song song tuyển Việt Nam, HLV Kim Han-yoon tiếp tục thay mặt HLV Park Hang-seo đứng lớp tuyển U.22 Việt Nam. Có sẵn nền tảng gắn kết sau các đợt tập trung trước, U.22 Việt Nam hứa hẹn sẽ nhanh chóng vào guồng khởi đầu bằng các bài tập củng cố thể lực. Tại vòng loại U.23 châu Á, tuyển U.22 Việt Nam nằm ở bảng I cùng Myanmar, Hồng Kông và chủ nhà Đài Loan. Do CHDCND Triều Tiên rút khỏi cuộc đua tại Vòng loại U23 châu Á 2022, nên AFC quyết định sẽ điều chỉnh số lượng đội bóng tham dự tại bảng K thông qua bốc thăm điều chuyển một đội trong số 4 bảng đấu còn lại của khu vực Đông Á, gồm bảng G, H, I và J sang bảng K. Với quyết định điều chỉnh nêu trên của AFC, bảng đấu của tuyển U.22 Việt Nam hoàn toàn có khả năng còn lại 3 đội là: Việt Nam, Myanmar, Đài Loan hoặc Việt Nam, Hồng Kông, Đài Loan. Lễ bốc thăm điều chuyển 1 đội sang bảng K sẽ được AFC tiến hành vào 14h giờ VN ngày mai (11.8) và được phát sóng trực tiếp trên kênh youtube The AFC Hub.