Thấy gì qua danh sách tập trung đội tuyển U.22 Việt Nam?

Nhìn vào bản danh sách này, có thể thấy ngay đây chưa phải đã hội tụ đầy đủ những cầu thủ ưu tú nhất trong độ tuổi U.22 của bóng đá Việt Nam. Hiện tại 6 cầu thủ U.22 đang tập trung cùng đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho các trận còn lại của vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Đó là: thủ môn Văn Toản, các hậu vệ Văn Xuân, Việt Anh, Thanh Bình, Văn Hậu và tiền vệ Lý Công Hoàng Anh. Ngoài ra còn vắng mặt tiền đạo Võ Nguyên Hoàng do đang điều trị chấn thương cùng 4 cầu thủ của CLB Công An Nhân Dân (Văn Đạt, Duy Kiên, Minh Bình, Văn Phương) do đang thực hiện cách ly theo quy định về việc phòng chống dịch Covid-19.