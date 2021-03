HLV Petrovic không cần đá đẹp chỉ cần thắng mà cũng không được!

Bước vào trận đấu với Than Quảng Ninh trên sân Cẩm Phả, Thanh Hóa đã nhập cuộc tốt hơn khi gây sức lên đội chủ nhà phần lớn thời gian của hiệp 1.

Cơ hội ghi bàn đầu tiên của trận đấu thuộc về đội khách ở phút thứ 8 khi Quốc Phương có pha kiến tạo để Samson dứt điểm trong vòng cấm nhưng không thành công. Liên tục Hoàng Vũ Samson là cá tên khiến Than Quảng Ninh phải vất vả trong suốt hiệp 1. Tuy vậy đội chủ nhà Than Quảng Ninh cũng bình tĩnh tổ chức phòng ngự để chờ thời cơ phản công.

Bước sang hiệp 2, Thanh Hóa vẫn là đội chiếm lĩnh thế trận ngay từ những phút đầu tin, còn Than Quảng Ninh phải co về phòng ngự. Trong thế trận giằng co, bất ngờ ở phút thứ 55 Than Quảng Ninh bất ngờ có bàn thắng với pha ra chân dứt điểm khá nhanh và hiểm hóc của Nguyên Sa ngay sát vòng cấm.

Sau khi đón nhận bàn thua đầu tiên, Thanh Hóa dồn lên tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ. Thế nhưng mải mê tấn công HLV Petrovic và các học trò dính đòn “hồi mã thương”. 5 phút trước khi hết giờ, Mạc Hồng Quân chuyền bóng để Edysson dễ dàng đánh bại thủ thành Thanh Diệp, ấn định chiến thắng 2-0 cho Than Quảng Ninh.

Trả lời sau cuộc họp báo, HLV Petrovic tỏ ra tiếc nuối với trận thua mà theo ông là không đáng có cho Thanh Hóa.

“Than Quảng Ninh hôm nay phòng ngự tốt, họ có 3 tiền vệ không phải là quá nổi bật so với chúng tôi nhưng vấn và đề là đội chủ nhà tận dụng tốt cơ hội để chiến thắng. Thanh Hóa hôm nay chơi tốt, tấn công nhiều hơn và có cơ hội nhưng tiếc rằng các cầu thủ của tôi dứt điểm quá tệ. Bóng đá có đẹp mấy cũng không quan trọng bằng chiến thắng”, HLV Petrovic nói.

Cũng theo HLV người Serbia này, sau trận đấu này toàn đội sẽ mổ xẻ nguyên nhân thất bại để rút kinh nghiệm.

Cũng thừa nhận đội mình hôm nay may mắn hơn, HLV Hoàng Thọ bên phía Than Quảng Ninh tỏ ra khiêm tốn khi đánh giá về kết quả trận đấu.

“Hôm nay Thanh Hóa tận dụng được cơ hội để ghi bàn thì cục diện trận đấu có thể đã khác. Hôm nay các cầu thủ của chúng tôi đã thi đấu khá kiên cường. Đặc biệt là Nguyên Sa, em đã có một trận đấu xuất sắc”, HLV Hoàng Thọ nói.

Đón nhận các trận thua liên tiếp, HLV Petrovic đang ngồi trên ghế nóng Ảnh Minh Tú

Đánh giá về Nguyên Sa, HLV trưởng của Than Quảng Ninh, cho rằng đây là cầu thủ rất quan trọng trong đội hình của ông.

“Nguyên Sa dày dạn kinh nghiệm và là tiền vệ mỏ neo trong sơ đồ của tôi. Cậu ta có vai trò đánh chặn và phát động tấn công. Không chỉ tôi mà trước đây anh Phan Thanh Hùng cũng rất thích lối chơi của tiền vệ này”, HLV Hoàng Thọ nói.

Trận thua thứ 2 liên tiếp trên sân khách đã khiến Thanh Hóa tiếp tục chôn chân ở vị trí áp chót trên bảng xếp hạng với 4 điểm sau 5 trận. Trong khi đó, Than Quảng Ninh đã bất ngờ tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng.