HLV Trương Việt Hoàng sẽ ‘độc nhất vô nhị’ của VN nếu đoạt Siêu cúp quốc gia

Năm 1999, khi còn khoác áo CLB Thể Công (tiền thân của CLB Viettel), tiền vệ Trương Việt Hoàng đã đoạt Siêu cúp quốc gia khi cùng đồng đội vượt qua CLB Công an TP.HCM với tỷ số 3-0. Việt Hoàng còn là tác giả bàn thắng thứ 2 phút 21, hai bàn còn lại thuộc về Bùi Đoàn Quang Huy và Nguyễn Hồng Sơn.

22 năm sau, trên cương vị HLV, Trương Việt Hoàng sẽ dẫn dắt CLB Viettel gặp đối thủ nặng ký Hà Nội FC ở trận tranh Siêu cúp quốc gia – trận đấu mở màn cho mùa giải 2021. Sự nghiệp của cựu tuyển thủ quốc gia sinh năm 1976 này cũng đã được đánh hai dấu son khi đoạt chức vô địch giải quốc gia trên cả cương vị cầu thủ - cùng đội Thể Công năm 1998 và cương vị HLV – cùng CLB Viettel năm 2020.

Bruno sẽ đối đầu với CLB cũ của mình còn Geovane sẽ chạm trán với đồng đội của mình – Pedro Paulo. Khi còn cùng khoác áo CLB Sài Gòn, Geovane và Pedro đã tạo thành ‘song sát’ và tới đây khi ở hai chiến tuyến, không biết “mèo nào sẽ cắn mỉu nào”.

Với chiến thắng ở Siêu cúp 2019, CLB Hà Nội đã hoàn tất cú ăn ba lịch sử đồng thời có 3 lần nâng cao danh hiệu Siêp cúp. Hoàng Anh Gia Lai là đội có hai lần được giương cao chiếc cúp danh giá sau các trận đấu kịch tính. Cho tới nay, đã có 12 đội bóng vinh dự giành danh hiệu cao quý này là Thể Công, Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai, Mitsustar Haier Hải Phòng, Gạch Đồng Tâm Long An, Becamex Bình Dương, Lam Sơn Thanh Hóa, Hà Nội T&T, SHB Đà Nẵng, The Vissai Ninh Bình, Than Quảng Ninh và Quảng Nam.