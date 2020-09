HLV Vũ Tiến Thành nói lời đặc biệt về tài năng 18 tuổi Võ Nguyên Hoàng

Hôm nay trên sân Thống Nhất, Sài Gòn FC giành chiến thắng tưng bừng 6-1 ở trận giao hữu gặp đội đang xếp hạng 5 giải hạng Nhất là An Giang. Ở trận này tài năng 18 tuổi Võ Nguyên Hoàng tiếp tục được HLV Vũ Tiến Thành trao cơ hội ra sân từ ghế dự bị và chứng tỏ được sự tiến bộ đáng ghi nhận.

Võ Nguyên Hoàng (phải) được HLV Vũ Tiến Thành động viên Minh Tân

“Từ ngày gia nhập Sài Gòn FC, Võ Nguyên Hoàng rất nỗ lực trong tập luyện. Ở các buổi tập cũng như đá giao hữu, tôi thử nghiệm Hoàng khi thì chơi tiền đạo, khi thì đá tiền vệ. Tôi rất vui vì em thể hiện tốt trên sân, dù chưa ghi bàn thắng nhưng đầy hứa hẹn”, HLV Vũ Tiến Thành nói.

Huỳnh Tấn Tài (trái) tiếp tục khai hỏa trong màu áo Sài Gòn FC Minh Tân

HLV Vũ Tiến Thành cho biết thêm Võ Nguyên Hoàng mới 18 tuổi nhưng có chiều cao lý tưởng trên 1m80. Ngoài ra Hoàng là mẫu tiền đạo chơi bóng hiện đại, khả năng tì đè, dứt điểm tốt, của hiếm của bóng đá Việt Nam . “Chắc chắn tôi sẽ trao cơ hội cho Hoàng ra sân ở V-League. Nếu phát huy hết khả năng tôi tin Hoàng đủ sức vào tuyển U.22 Việt Nam tranh tài ở SEA Games 2021”, HLV Vũ Tiến Thành thổ lộ.

Quốc Phương (phải) cũng khẳng định được tài năng Minh Tân

Trở lại với chiến thắng 6-1 trước An Giang, các cầu thủ Sài Gòn FC cho thấy lối chơi ngày càng ăn ý, khả năng tấn công “hủy diệt” và những “chân tiền” như Geovane, Tấn Tài, Quốc Phương đều lập công. Sau 5 trận giao hữu nhằm chuẩn bị cho V-League dự kiến trở lại vào ngày 26.9 tới, thầy trò HLV Vũ Tiến Thành đạt thành tích bất bại: hòa 2-2 trước Bà Rịa-Vũng Tàu, thắng 2-1 trước Bình Dương, thắng 1-0 trước Long An, 4-1 trước PVF, 6-1 trước An Giang.

HLV Vũ Tiến Thành hài lòng về Sài Gòn FC và dành lời khen đặc biệt cho tài năng 18 tuổi Võ Nguyên Hoàng Minh Tân

HLV Vũ Tiến Thành tâm huyết xây dựng lối chơi bản sắc riêng cho Sài Gòn FC Minh Tân

HLV Vũ Tiến Thành cho biết ngoài sự tiến bộ đáng khen của tài năng 18 tuổi Võ Nguyên Hoàng, các gương mặt còn lại của Sài Gòn FC đều giữ được phong độ, duy trì tinh thần hưng phấn, những thử nghiệm cũng mang lại kết quả khả quan giúp Sài Gòn FC tự tin chinh phục chặng đường tiếp theo của V-League.