Hoãn vô thời hạn Cúp quốc gia 2020

Chỉ trong vòng 4 ngày, VPF đã phải điều chỉnh 2 lần lịch thi đấu tứ kết Cúp quốc gia 2020. Lần điều chỉnh đầu tiên là đôn lên thi đấu sớm vào đầu tháng 8 do V-League và giải hạng Nhất bị hoãn. Chỉ sau đó đúng một ngày lại phải thay đổi lần nữa, lùi vòng tứ kết Cúp quốc gia sang ngày 4,5.8 do CLB Than Quảng Ninh phải tiến hành cách ly.