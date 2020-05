Hoàng Anh Gia Lai mở đầu 10 trận vòng 1 Cúp quốc gia truyền hình trực tiếp

Ngày 23.5: Dược Nam Hà Nam Định- Hoàng Anh Gia Lai (18 giờ sân Thiên Trường, Bóng đá TV trực tiếp).

Ngày 24.5: An Giang- Long An (15 giờ 30 sân Long Xuyên, Thể thao TV HD), CLB Huế -SHB Đà Nẵng (16 giờ sân Tự Do, Thể thao Tin tức HD), Sông Lam Nghệ An- Bình Đình (17 giờ sân Vinh, Bóng đá TV), Bà Rịa Vũng Tàu- Sài Gòn (17 giờ sân Bà Rịa, Thể thao TV).

Ngày 25.5: Đồng Tháp- Hải Phòng (15 giờ 30 sân Cao Lãnh, Thể thao TV), Phố Hiến- Thanh Hóa (17 giờ, sân PVF, Bóng đá TV HD), Sanna Khánh Hòa- Viettel (17 giờ, sân Nha Trang, Bóng đá TV), Bình Phước- Đăk Lăk (17 giờ sân Bình Phước, Thể thao Tin tức HD), Hồng Lĩnh Hà Tĩnh- Tây Ninh (18 giờ sân Hà Tĩnh, Thể thao TV)