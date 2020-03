* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN Đội á quân V-League được đầu tư lớn cho mục tiêu lật đổ sự thống trị của Hà Nội ở V-League năm nay. Thế nhưng, trận thua Hà Nội ở Siêu cúp như gáo nước lạnh dội vào tham vọng của thầy trò HLV Chung Hae-soung. Chính vì thế, ở trận khai màn V-League, TP.HCM đặt mục tiêu có điểm trước Quảng Nam (QN) để khẳng định lại mình. Ai được vào sân xem V-League 2020 ? Theo ông Trần Anh Tú, Chủ tịch Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF), đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức điều hành V-League, ở vòng 1 V-League tất cả các sân đều thi đấu trong điều kiện không có khán giả. Những người có mặt trên sân bao gồm: lãnh đạo địa phương, lãnh đạo ngành thể thao , lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá VN (VFF), Công ty VPF, nhà tài trợ, ban điều hành giải, ban tổ chức trận đấu, thành viên hai CLB tham dự trận đấu, cán bộ nhân viên và lực lượng phục vụ trực tiếp trên sân, phóng viên báo chí tác nghiệp, giới truyền thông. Sức mạnh của TP.HCM được đặt vào bộ đôi tấn công ăn ý Sức mạnh của TP.HCM được đặt vào bộ đôi tấn công ăn ý Công Phượng - Phi Sơn và khả năng đánh đầu của trung phong Balde cao 1,94 m. TP.HCM thua Hà Nội ở Siêu cúp có phần do họ khuyết tiền vệ triển khai tấn công khi Văn Thuận chấn thương còn 2 ngoại binh Lima và Seo Yong-duk chưa được cấp phép thi đấu. Nhưng ở trận gặp QN, cả 2 cầu thủ này đều có thể ra sân sẽ tăng cường đáng kể sức mạnh tuyến giữa của TP.HCM. Trong khi đó, QN gặp bất lợi vì thiếu vắng 2 trụ cột Hà Minh Tuấn và Huy Hùng do chấn thương. Đây là 2 cầu thủ rất quan trọng trong đội hình QN, nên vắng họ là một thiệt thòi lớn. Ở các trận giao hữu trước giải, QN cũng không có kết quả tốt, nhất là trận hòa 0-0 trước tân binh hạng nhất Bình Định. Lịch thi đấu lượt trận khai mạc Ngày 6.3

- Sân Pleiku, 17 giờ: HAGL gặp Than Quảng Ninh

- Sân Tam Kỳ, 17 giờ: Quảng Nam gặp TP.HCM

Ngày 7.3

- Sân Hàng Đẫy, 19 giờ: Hà Nội gặp Dược Nam Hà Nam Định

Ngày 8.3

- Sân Bình Dương, 17 giờ: Becamex Bình Dương gặp SHB Đà Nẵng

- Sân Hà Tĩnh, 15 giờ: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp Viettel

- Sân Thanh Hóa, 17 giờ: Thanh Hóa gặp Hải Phòng

- Sân Thống Nhất, 19 giờ: Sài Gòn gặp Sông Lam Nghệ An Dù gặp nhiều bất lợi, nhưng HLV trẻ Vũ Hồng Việt (QN) rất tự tin: “Đá trên sân nhà trận đầu tiên nên mục tiêu của chúng tôi là giành trọn 3 điểm. TP.HCM mạnh hơn so với năm ngoái rất nhiều, nhưng chúng tôi đã sẵn sàng cho trận đấu này. Cầu thủ chúng tôi sẽ biết cách khóa chặt Công Phượng cùng các ngòi nổ khác của TP.HCM để giành chiến thắng”. Dù gặp nhiều bất lợi, nhưng HLV trẻ Vũ Hồng Việt (QN) rất tự tin: “Đá trên sân nhà trận đầu tiên nên mục tiêu của chúng tôi là giành trọn 3 điểm. TP.HCM mạnh hơn so với năm ngoái rất nhiều, nhưng chúng tôi đã sẵn sàng cho trận đấu này. Cầu thủ chúng tôi sẽ biết cách khóa chặt Công Phượng cùng các ngòi nổ khác của TP.HCM để giành chiến thắng”. Phải thi đấu trong điều kiện không khán giả, theo HLV Vũ Hồng Việt là thiệt thòi lớn cho các cầu thủ: “Không chỉ riêng QN mà bất cứ đội bóng nào cũng thiệt thòi khi phải thi đấu trên sân bóng không khán giả. Điều này khiến cầu thủ giảm bớt hưng phấn vì phải thi đấu như một cữ dượt. Nhưng tôi đã động viên các cầu thủ của mình và họ sẽ chơi với khả năng tốt nhất để giành chiến thắng”. HLV trưởng TP.HCM Chung Hae-soung thì nói rằng trận khai mạc giải lúc nào cũng khó khăn cho đội khách, vì thế mục tiêu ông đặt ra cho học trò là không để thua trước QN.