* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN Ở vòng 1, Than Quảng Ninh đã nhận thất bại 0-1 trước HAGL trên sân Pleiku. Trận đấu này, đoàn quân HLV Phan Thanh Hùng đã thi đấu có phần còn nhỉnh hơn đội chủ nhà nhưng họ lại không tận dụng được cơ hội. Trở về sân nhà, Than Quảng Ninh đang có được lực lượng mạnh nhất và tinh thần của các cầu thủ đang hứng phấn sau chiến thắng 4-1 trước Svay Rieng ở AFC Cup 2020. Theo đó, đội bóng vùng Mỏ được CĐV nhà kỳ vọng sẽ tái lập thành tích ở trận đấu lượt về mùa giải 2019 với chiến thắng 4-2 trên sân Cửa Ông. Trong khi đó, Hà Nội FC có trận khởi đầu V-League 2020 thuận lợi bằng chiến thắng 4-2 trước Nam Định ngay trên sân nhà Hàng Đẫy. Trước đó, đoàn quân HLV Chu Đình Nghiêm cũng đã giành chức vô địch Siêu Cúp Quốc gia khi đánh bại TP.HCM ngay trên sân Thống Nhất với tỷ số 2-1. HLV Phan Thanh Hùng khá hiểu về Hà Nội FC Minh Tú Tuy nhiên, chuyến hành quân đến sân Cẩm Phả ở vòng 2 V-League 2020 được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn với Hà Nội. HLV Chu Đình Nghiêm đang gặp tổn thất về lực lượng khi Đỗ Duy Mạnh chấn thương nghỉ 6-8 tháng, Trần Đình Trọng cũng phải nghỉ thêm ít nhất 3 tháng do chấn thương cũ tái phát. Hiện tại, Hà Nội chỉ còn Thành Chung, Đinh Tiến Thành và trung vệ trẻ Bùi Việt Anh sẽ thay thế cho vị trí Duy Mạnh và Đình Trọng để lại. Thành tích đối đầu, Hà Nội FC hoàn toàn lấn lướt đội chủ nhà. Trong 9 lần đối đầu với nhau trên các mặt trận, Than Quảng Ninh thua tới 7, hòa 2 trước đội bóng thủ đô.