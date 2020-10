Kết quả V-League 2020, B.Bình Dương 3-1 Sài Gòn FC: 'Vỡ trận' tại Gò Đậu!

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN Đội chủ sân Bình Dương không nuôi tham vọng vô địch. Lực lượng của họ cũng bị xem không bằng các đối thủ khác, nhưng Bình Dương ít khi để ai làm nhục trên sân nhà. Ngay cả khi Sài Gòn FC được đánh giá cao hơn với lực lượng nhỉnh hơn thì đội bóng miền Đông Nam bộ cũng quyết tâm chơi hết sức mình. Bà Rịa-Vũng Tàu chiếm ưu thế trong cuộc đua lên V-League Vòng 2 giai đoạn 2 giải hạng nhất quốc gia 2020, Bà Rịa-Vũng Tàu (BR-VT) chiếm ưu thế trong cuộc đua lên V-League khi giành chiến thắng 1-0 trước Phố Hiến chiều qua 13.10. Phút 31, Hải Anh đã nhanh chân ghi bàn cho BR-VT từ pha bóng lộn xộn trước khung thành Phố Hiến. Bàn thắng của Hải Anh được xem là bước ngoặt của trận đấu, bởi sau khi ghi bàn, BR-VT đã phòng ngự chắc chắn khiến Phố Hiến không thể tìm được bàn san bằng tỷ số. Thắng trận này, BR-VT tiếp tục xây chắc ngôi đầu bảng với 30 điểm. Không muốn để BR-VT một mình một ngựa bứt đi, Bình Định tiếp tục bám đuổi với chiến thắng 4-1 trước Bình Phước. Đội bóng đất võ hoàn toàn làm chủ thế trận và dễ dàng ghi 4 bàn thắng do công Hoàng Sơn (2 bàn), Thanh Bình và Văn Thanh ghi. Thắng trận, Bình Đình leo lên ngôi nhì bảng và kém BR-VT 4 điểm. Trong khi đó, trận Khánh Hòa tiếp An Giang phải tạm hoãn ở phút 24 do mưa lớn khiến mặt sân sũng nước khi An Giang đang dẫn 1-0. Trận đấu này sẽ đá lại lúc 9 giờ sáng nay (14.10) từ phút 24.

Ở nhóm đua trụ hạng, Đắk Lắk có chiến thắng quan trọng khi đánh bại Long An với tỷ số 2-1. Trận thắng này giúp Đắk Lắk vươn lên nhóm an toàn với 14 điểm, trong khi Long An vẫn ở khu vực nguy hiểm với 9 điểm. Ở trận đấu còn lại, Tây Ninh cũng thắng Đồng Tháp 1-0 để chắc suất trụ hạng khi có 18 điểm. Cần Thơ cũng có chiến thắng 1-0 trước Huế để vươn lên 13 điểm. Thành Thắng - Bá Duy HLV trưởng Bình Dương Nguyễn Thanh Sơn bày tỏ: “Bình Dương luôn chơi HLV trưởng Bình Dương Nguyễn Thanh Sơn bày tỏ: “Bình Dương luôn chơi bóng đá sạch và đẹp, chúng tôi không cầu cạnh ai và cũng không buông thả cho ai nên luôn đá với 100% khả năng của mình. Dĩ nhiên Sài Gòn đang đứng đầu bảng nên được đánh giá cao hơn, nhưng Bình Dương sẽ đá một trận sòng phẳng để không có bất kỳ đội bóng nào xem thường mình”. Trong khi đó, HLV Vũ Tiến Thành của Sài Gòn FC chia sẻ: “Giai đoạn 2 Sài Gòn FC rất khó đá vì là tâm điểm gây chú ý của các đội bóng khác. Sau khi thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, chúng tôi nỗ lực hơn để kiếm điểm mỗi khi phải thi đấu sân khách. Gặp Bình Dương là một trận cầu rất khó khăn. Dù vậy, chúng tôi nỗ lực để có ít nhất 1 điểm”.