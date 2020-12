Kết quả VCK U.21 quốc gia: Sao tuyển U.22 đưa Viettel thẳng tiến vào bán kết

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN Trợ lý HLV tuyển U.22 Việt Nam Vũ Hồng Việt có mặt tại Nha Trang theo dõi, tuyển quân cho HLV Park Hang-seo nhận định Viettel lẫn Phố Hiến đều là ứng viên cho danh hiệu vô địch và cũng dự đoán 2 đội này sẽ vào chung kết. Tuy nhiên để có trận chung kết “trong mơ” trên, Phố Hiến không được phép thua ở cuộc trạm trán với Viettel ở vòng loại bởi sẽ thất thế trong cuộc đua tranh với ứng viên khác trong bảng là Sông Lam Nghệ An (SLNA). Nhâm Mạnh Dũng (trái) của Viettel có thể chơi tốt trung vệ lẫn tiền đạo Khả Hòa Ở lượt đầu, Viettel có chiến thắng khá dễ 3-1 trước Long An với màn tỏa sáng của tuyển thủ U.22 Nhâm Mạnh Dũng cùng dàn sao Hữu Thắng, Văn Kiên, Tiến Anh, Thanh Bình. Phố Hiến với lối chơi phòng ngự chặt chẽ, phản công sắc bén sẽ là “thuốc thử liều cao” cho Viettel. Ở trận đầu, các học trò HLV Hứa Hiền Vinh với các gương mặt xuất sắc như Võ Nguyên Hoàng, Uông Ngọc Tiến, Huỳnh Công Đến dẫn bàn trước SLNA nhưng bị gỡ hòa đáng tiếc. Nguyễn Hữu Thắng (phải) thi đấu ấn tượng trong màu áo U.21 Viettel Bá Duy Nếu thắng Phố Hiến, Viettel đoạt vé sớm vào bán kết, đẩy Phố Hiến vào thế bất lợi phải cạnh tranh với SLNA. Trong khi đó nếu Phố Hiến thắng được Viettel, họ rộng cửa vào bán kết, đưa Viettel vào thế quyết đấu với SLNA. Bảng đấu này dễ xảy ra trường hợp cả Viettel, Phố Hiến, SLNA cùng thắng Long An và chia điểm với nhau nên phải phân định 2 vé vào bán kết bằng hệ số phụ. Võ Nguyên Hoàng quyết giúp Phố Hiến "nổ súng" trước Viettel Khả Hòa Trước trận đại chiến với Phố Hiến, HLV Thạch Bảo Khanh đánh giá cao đối thủ nhờ dàn cầu thủ chất lượng. HLV Hứa Hiển Vinh cũng dành lời khen cho Viettel vốn sở hữu nhiều cầu thủ từng chơi ở V-League, hạng nhất. Chắc chắn ban huấn luyện 2 đội nắm rõ điểm mạnh, yếu của nhau và có đối sách hợp lý, đội nào giữ được sự tập trung, tận dụng cơ hội tốt hơn, thậm chí cần đến may mắn mới mong đạt kết quả có lợi. Đây xứng đáng là trận “thư hùng” bóng đá trẻ đáng xem ở vòng chung kết U.21 quốc gia lần này. Dự đoán: Viettel thắng 1-0. Bảng xếp hạng bảng B sau lượt đầu: