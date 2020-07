Khánh Hòa lại thua, tốp đầu hạng nhất chật chội

Vòng trước Khánh Hòa thua An Giang có thể đổ lỗi do thi đấu dưới thời tiết nắng nóng 15 giờ 30 nhưng trận thua chiều qua trước Huế trên sân Tự Do lúc 17 giờ thì không có gì bào chữa. HLV Võ Đình Tân nhìn nhận đội bóng phố Biển tận dụng cơ hội kém và vẫn còn phạm sai sót trong phòng ngự, như tình huống để phạt đền. Ngoài ra sau thất bại đầu tiên áp lực tâm lý đè nặng khiến cầu thủ Khánh Hòa chơi không tốt. Trận thua này khiến đội bóng phố biển bị Phố Hiến bắt kịp về điểm số khi đội của HLV Lê Phước Tứ cầm hòa chủ nhà Long An 0-0.

Do 2 đội đầu bảng không thắng nên Bà Rịa-Vũng Tàu vẫn bám sát với 15 điểm dù hòa thất vọng trước Cần Thơ. Tương tự Bình Định vẫn giữ được vị trí thứ 4 với 13 điểm, An Giang bám sát ở vị trí thứ 5 với 12 điểm, trong khi Tây Ninh bị Huế soán ngôi khi nhảy lên hạng 6 với 11 điểm. Trong khi đó, Đồng Tháp tiếp tục sa sút khi để thua Đắk Lắk 0-1 có 8 điểm bằng với Long An. Cần Thơ “đội sổ” với 5 điểm.

Phố Hiến (trái, phải) cầm hòa chủ nhà Long An để bằng điểm với Khánh Hòa VPF

Tính hình này cho thấy 3 vòng đấu còn lại của giai đoạn 1 giải hạng nhất sẽ vô cùng nóng bỏng khi cuộc đua vào top 6 tranh vô địch và tránh xuống hạng sẽ giằng co từng trận một. Trong đó những trận được dự báo gay cấn có Khánh Hòa- Bà Rịa Vũng Tàu (vòng 9 ngày 25.7), Bình Định- Khánh Hòa (vòng 10 ngày 30.7) và Phố Hiến- Bình Định (vòng 11 ngày 4.8) sẽ định đoạt các vị trí dẫn đầu nhằm tạo lợi thế được đá sân nhà ở giai đoạn 2. Tương tự là nhóm dưới với các trận Cần Thơ -Long An (vòng 9 ngày 24.7), Long An -Đăk Lăk và Bình Phước- Cần Thơ (vòng 10 ngày 30.7) cũng đầy quyết liệt để cải thiện điểm số.