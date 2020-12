Kịch tính phút bù giờ tạo nên cuộc đua ngoạn mục nhất vòng bảng VCK U.21

Trước lượt đấu cuối, ngoài Nam Định 6 điểm đã sớm giành vé vào bán kết, cuộc đua giành suất thứ 2 chia đều cho 3 đội. Trong đó, Công an Nhân dân (CAND) với 3 điểm lợi thế nhất khi chỉ cần hòa mà không cần quan tâm kết quả trận Khánh Hòa - Nam Định. Còn Khánh Hòa và Đồng Tháp cùng 1 điểm buộc phải thắng, nhưng đội bóng miền Tây Nam bộ do hiệu số bàn thắng bại thấp hơn nên phải thắng nhiều hơn ít nhất 1 bàn thì mới giành vé.

Chính vì vậy nên cả 2 trận đều gay cấn, quyết liệt đến giờ chót. Tại sân Nha Trang, nhờ HLV Vũ Khánh Hùng (U.21 Nam Định) để 8 trụ cột ở ngoài “giữ giò” chủ động chơi phòng ngự nên chủ nhà Khánh Hòa thể hiện quyết tâm tấn công mạnh mẽ suốt trận nhằm tìm cơ hội lách khe cửa hẹp để đi tiếp.

Tranh chấp hết sức quyết liệt giữa U.21 Đồng Tháp (vàng) và CAND Khả Hòa

Sau cơ hội bị bỏ lỡ từ chấm phạt đền trong hiệp 1 của đội trưởng Nguyễn Tấn Việt, đội chủ nhà liên tục gây sức ép, nhất là trong hiệp 2. Nhưng cũng chính vì vậy họ sơ hở trong phòng ngự để đội bóng thành Nam 2 lần vượt lên dẫn trước 1-0 và 2-1 do công Trần Như Tân và Trần Hữu Hoàng. Cũng may Nam Định cũng không quá quyết tâm bảo vệ kết quả nên Nguyễn Tấn Việt và Nguyễn Thành Nhân cũng 2 lần giúp chủ nhà gỡ hòa 1-1 và 2-2. Đến phút 89, Tấn Việt đã ghi bàn nâng 3-2 cho đội bóng trẻ phố biển.

Tấn Việt (9-Khánh Hòa) ghi bàn vào lưới Nam Định Bá Duy

Cùng thời gian đó, Đồng Tháp và CAND đang hòa nhau 1-1. Cả 2 đội đều chơi rất nỗ lực khi Huỳnh Minh Đoàn mở tỷ số cho Đồng Tháp và Nguyễn Chính Đăng gỡ hòa cho CAND. Nếu tỷ số này giữ nguyên CAND sẽ đi tiếp, nhưng kịch tính đã xảy ra ở những phút bù giờ. Trong khi đội Khánh Hòa ôm nhau vui mừng nghe tin Đồng Tháp ghi bàn dẫn 2-1 do Dương Vũ Linh ghi ở phút 90+4, đồng nghĩa chủ nhà đoạt vé vào bán kết, thì Bùi Duy Nam tận dụng sự mất tập trung sau bàn thua bất ngờ của CAND để ghi thêm bàn thắng ở phút 90+5 giúp Đồng Tháp thắng 3-1, vừa đủ giật lại tấm vé vào bán kết ngay trên tay đội chủ nhà.

Khánh Hòa ôm nhau vui sướng vì nghe tin Đồng Tháp thắng 2-1 ở phút 90+4, nhưng... Bá Duy

Nhưng Đồng Tháp bất ngờ có bàn thắng ở phút 90+5 Khả Hòa

Và niềm vui đổi chủ một cách ngoạn mục Khả Hòa

Cả hai đội Đồng Tháp và Khánh Hòa cùng 4 điểm, đối đầu hòa 0-0, hiệu số bàn thắng bại cũng bằng nhau 4-4 và 3-3, nhưng nhờ hơn tổng số bàn thắng (4) so với Khánh Hòa (3) nên đội Đồng Tháp đã giành ngôi nhì bảng A vào bán kết. Chiều nay sẽ diễn ra lượt trận cuối bảng B cũng tranh vé thứ 2 vào bán kết cùng với Viettel, giữa SLNA (4 điểm) gặp Viettel và Phố Hiến (1 điểm) gặp Long An. SLNA chỉ cần hòa là giành vé đi tiếp, nhưng nếu SLNA có thua thì đương kim á quân Phố Hiến phải thắng Long An từ 5 bàn cách biệt trở lên mới đi tiếp.