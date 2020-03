Kỳ thú cuộc so tài giữa 2 ông chủ tuyến giữa Tấn Tài – Khắc Ngọc

May cho 2 đội là Hà Tĩnh vẫn đang trong xuân nên trời chỉ “sương sương” 35 độ C. Nhưng đủ để nhiều cầu thủ hoa mắt, chóng mặt và chỉ còn là cái bóng của mình vì hốc. Kể cả các ngoại binh trừ "ông già gân" Tấn Tài và Khắc Ngọc, chàng trai Nghệ An.

Trong điều kiện thi đấu rất bất lợi như vậy, cả HLHT và Viettel đều dựa vào thủ lĩnh ở giữa sân của mình. Đặc biệt là đội chủ nhà gồm nhiều cầu thủ lần đầu đá V-League nên vai trò của Tấn Tài càng rõ.

Ở cái tuổi 36, không ai nhận ra Tấn Tài là lão tướng khi có mặt ở mọi điểm nóng trên sân. Có anh, những cẩu thủ non nớt của HLHT tự tin và kiên định hơn nhiều trước Viettel sở hữu đội hình đáng gờm với rất nhiều tuyển thủ quốc gia.

Khắc Ngọc là người tung ra đường chuyền đẳng cấp đầy cảm giác để Việt Phong dễ dàng ghi bàn duy nhất giúp Viettel thắng HLHT 1-0 Minh Tú

Không chỉ vậy, Tấn Tài còn đóng góp trực tiếp bằng chuyên môn khi thường xuyên có những cú phất bóng dài chính xác, rất vừa tầm cho những pha phản công nhanh tấn công vào khoảng trống sau hàng thủ Viettel.

Nếu tỉnh táo và dứt điểm chính xác hơn HLHT không đáng thua, thậm chí đã có thể thắng. Nhưng nói như HLV Phạm Minh Đức thì ngay cả số cơ hội cũng cho thấy sự non kém về bản lĩnh giữa HLHT và Viettel.

Nhưng nếu xét về vai trò thủ lĩnh trên sân, rõ ràng Tấn Tài cực kỳ nổi bật dù đàn em Hồ Khắc Ngọc cũng chơi cực kỳ hay trong vai trò hạt nhân của Viettel.

Cái nắng gay gắt ở Hà Tĩnh đã ảnh hưởng rất lớn đến khả năng chơi bóng của cả 2 đội Xuân Thủy

Nếu Tấn Tài là “trái tim và khối óc” của HLHT thì Khắc Ngọc đơn giản là ông chủ của Viettel, khiến bên cạnh anh là tài năng trẻ đang lên Hoàng Đức cũng phải lu mờ và thán phục.

Chính từ đường chuyền bất thình lình từ giữa sân của Khắc Ngọc ở phút 86, Việt Phong đã có cơ hội tăng tốc thoát xuống, tì người cản hậu vệ và đẩy bóng qua người thủ môn trước khi sút tung lưới trống ghi bàn duy nhất giúp Viettel thắng 1-0

Đó là một trong rất nhiều tình huống Khắc Ngọc thuyết phục những CĐV trung thành và khó tính nhất của Viettel.

Những màn so kè đẳng cấp của Tấn Tài (12) và Khắc Ngọc (áo trắng) đã cứu vãn cho trận đấu kém chuyên môn giữa HLHT và Viettel Xuân Thủy

Họ có thể nói đùa Viettel hiện đậm chất Nghệ Tĩnh hơn cả Hà Tĩnh, nhưng tuyệt nhiên không ai chê được thái độ và tài năng của anh, bên cạnh Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Nguyên Mạnh.

Một trận khởi đầu chật vật, nhưng Viettel thắng là xứng đáng dựa trên ưu thế cụ thể trên sân. Họ đã có thể sớm chốt trận đấu nến Bruno không sút hỏng quả 11m ở phút 66 nhưng vẫn còn có ngôi sao khác là Khắc Ngọc tỏa sáng.