Lee Nguyễn: Trọng tài thổi việt vị tình huống ghi bàn của CLB TP.HCM làm thay đổi trận đấu

Trên trang cá nhân, tiền vệ ngôi sao người Mỹ gốc Việt Lee Nguyễn (CLB TP.HCM) chia sẻ lại tình huống đồng đội Dario đưa bóng vào lưới khung thành thủ môn Hoài Anh (Than Quảng Ninh) nhưng bị trọng tài Hoàng Ngọc Hà thổi việt vị, không công nhận bàn thắng. Tình huống này Lee Nguyễn cho rằng làm thay đổi cục diện trận đấu bởi xảy ra ở phút 48 khi 2 đội đang hòa 0-0, sau đó Than Quảng Ninh giành chiến thắng 2-0 do công của Diogo ở phút 55 và Hải Huy ở phút 81.