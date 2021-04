Lịch thi đấu, lịch trực tiếp Cúp quốc gia 2021: HAGL gặp đội chót bảng hạng nhất

Sau 5 lượt đấu, An Giang chưa nếm mùi chiến thắng, đạt vỏn vẹn 1 điểm. Trong khi đó, sau vòng 10 V-League, thầy trò HLV Kiatsak độc chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng. Theo điều lệ, HAGL không được sử dụng ngoại binh khi đấu với đội hạng nhất An Giang nên các trung vệ Memovic, Kim Dong-su cùng tiền đạo Brandao sẽ ngồi ngoài. Đây là cơ hội trui rèn cho các cầu thủ ít được HLV Kiatisak sử dụng ở đội hình chính HAGL. Dàn nội binh HAGL vẫn được đánh giá vượt trội so với An Giang, khả năng HLV Kiatisak cũng cho một số trụ cột nghỉ dưỡng nhằm hướng đến cuộc đua vô địch V-League