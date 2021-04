Lịch thi đấu, lịch trực tiếp vòng 9 V-League 2021: Cơ hội bứt phá cho HAGL

Vòng 9 khởi đầu với 3 cặp đấu ngày 11.4 giữa Bình Định-Viettel, Sài Gòn FC-Hà Tĩnh, Hà Nội- Than Quảng Ninh . Đương kim vô địch Viettel đang xếp hạng ba với 16 điểm không hề dễ thở khi chơi trên chảo lửa Quy Nhơn của Bình Định (12 điểm, hạng 7). Than Quảng Ninh đang xếp hạng nhì với 18 điểm đầy bất ổn lại phải chơi trên sân Hàng Đẫy của Hà Nội FC (10 điểm hạng 9). Nếu Than Quảng Ninh, Viettel bị cầm chân, thầy trò HLV Kiatisak (HAGL) nắm cơ hội đào sâu khoảng cách điểm số trên bảng xếp hạng. Ở trận còn lại ngày 11.4, Sài Gòn FC-Hà Tĩnh ở đáy bảng xếp hạng quyết đấu hòng cải thiện điểm số.