Liên đoàn Bóng đá Hà Nội có tân chủ tịch, sau...16 năm trống ghế!

Liên đoàn Bóng đá Hà Nội (HNFF) là Liên đoàn duy nhất của bóng đá Việt Nam mà thời gian giữa hai kỳ đại hội nhiệm kỳ cách nhau với thời gian kỷ lục: 18 năm (tính từ năm 2002 là có đại hội thành lập nhưng cuối nhiệm kỳ là năm 2006 không tiến hành đại hội và kéo dài đến giờ luôn).

Cụ thể ngày 2.5.2002, UBND TP.Hà Nội ra quyết định thành lập HNFF nhiệm kỳ 2002-2006 với Chủ tịch là ông Nguyễn Quốc Triệu (thời điểm đó giữ chức Chủ tịch UBND TP. Hà Nội ). Đến năm 2004, ông Nguyễn Quốc Triệu chuyển công tác và ủy quyền điều hành công việc cho đội ngũ lãnh đạo HNFF còn ở lại.

Suốt từ năm 2004 đến nay, HNFF không có chủ tịch, cũng không tiến hành bầu bán do không thể tiến hành đại hội nhiệm kỳ vì nhiều lý do khác nhau. Mà trong đó lý do cơ bản nhất là không thể tìm được ngồi vào chiếc ghế chủ tịch HNFF.

Chủ tịch VFF (phải) và Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn có mặt tại Đại hội HNFF ẢNH: VY KHÁNH

Điều đáng nói, cuối tháng 3.2018, trong công văn gửi Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội Tô Văn Động, ông Nguyễn Quốc Triệu nêu ý kiến về việc “Ban chấp hành HNFF không hoạt động, khi hết nhiệm kỳ không tổ chức đại hội”. Do đó Ban chấp hành HNFF nhiệm kỳ 2002-2006 xin giải thể, trả lại con dấu.

Sau rất nhiều năm chuẩn bị, Đại hội HNFF đã diễn ra vào sáng 5.9. Một trong những nội dung quan trọng nhất của Đại hội HNFF là bầu ban lãnh đạo và ban chấp hành HNFF nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội HNFF nhiệm kỳ 2020-2025 ẢNH: VY KHÁNH

Việc bầu tại Đại hội được tiến hành bằng hình thức biểu quyết ẢNH: VY KHÁNH

Theo đề án nhân sự HNFF, chức danh chủ tịch HNFF được đề xuất như sau: “Trên cơ sở tiêu chuẩn là chính, song cũng cần cơ cấu Chủ tịch HNFF là lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội”.

Ông Tô Văn Động – Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã trúng cử chức danh Chủ tịch HNFF nhiệm kỳ 2020-2025. Phó chủ tịch gồm các ông Đặng Xuân Hưởng (Phó giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội, phụ trách chuyên môn), Nguyễn Võ Huyền Dương (tổng giám đốc Công ty TNHH N&V, phụ trách tài trợ) Nguyễn Xuân Vũ (Chủ tịch CLB Phù Đổng, phụ trách đối ngoại truyền thông)

Ông Đỗ Văn Nhật – Trưởng bộ môn bóng đá Hà Nội thuộc Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội được bầu làm Tổng thư ký HNFF.

Ban chấp hành HNFF gồm . 13 người, trong đó có cựu tuyển thủ đội tuyển nữ Việt Nam Quách Thanh Mai. Cô cũng được bầu làm Phó Tổng thư ký HNFF.

Ông Võ Lê Trung - Tổng giám đốc Công ty cổ phần thể thao Hà Nội T&T (sếp của Quang Hải , Đình Trọng, Văn Hậu, Hùng Dũng...) được bầu làm Trưởng Ban chuyên môn.

Trọng tài Hoàng Anh Tuấn được bầu làm Trưởng Ban trọng tài HNFF.

Ban chấp hành LĐBĐ Hà Nội ra mắt Vy Khánh