Lo ngại Covid-19, V-League tạm nói không với khán giả

Cuối giờ chiều ngày 28.2, VPF chính thức công bố lịch thi đấu V-League 2020 - điều mà không chỉ các CLB mà người hâm mộ cả nước cũng như giới truyền thông đều “hóng” suốt thời gian qua. Chủ tịch VPF Trần Anh Tú cho biết: “Sau khi cân nhắc rất kỹ các phương án, chúng tôi đã lựa chọn phương án các trận đấu vẫn diễn ra nhưng tạm thời không có khán giả. Tùy thuộc vào diễn biến của dịch bệnh Covid-19 mà VPF sẽ có thông báo tiếp theo về việc có mở cửa sân ở vòng 2 và vòng 3 hay không. V-League 2020 không thể hoãn sâu hơn được nữa vì còn để phục vụ đội tuyển VN sắp tập trung vào ngày 21.3 chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022. Nhưng vì sự an toàn về sức khỏe của khán giả và của các CLB, của cả cộng đồng, vòng đầu tiên sẽ không có người xem tại sân”.

Cách đây ít ngày, khi được hỏi về cảm nghĩ của CLB Hà Nội trước việc trận Siêu cúp 2019 giữa đội TP.HCM và Hà Nội vào ngày 1.3 không đón khán giả, ông Võ Lê Trung, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Hà Nội T&T, cho biết: “Khán giả là yếu tố quan trọng của một trận đấu nhưng liên quan đến vấn đề dịch bệnh Covid-19, tất cả chúng ta phải tuân thủ theo chỉ đạo của nhà nước. Nếu quyết định thi đấu không có khán giả nhằm đảm bảo giữ gìn sức khỏe và an toàn cho khán giả, cho các đội bóng và cho cộng đồng thì CLB Hà Nội sẽ tuân thủ”. Ngày 28.2, ông Võ Lê Trung chia sẻ với Báo Thanh Niên quan điểm, Hà Nội tiếp tục tuân thủ quy định của ban điều hành về việc V-League 2020 vòng đầu không có khán giả. Ông Trung nói: “Chúng tôi đã có một số chương trình hấp dẫn dành cho người hâm mộ thủ đô. Nên việc sân Hàng Đẫy không có khán giả ở vòng 1 sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến CLB Hà Nội và cổ động viên. Buồn chứ nhưng chúng tôi chấp nhận vì sự an toàn chung của giải đấu và của cộng đồng”.

Lịch thi đấu vòng 1 V-League 2020: Ngày 6.3: HAGL gặp Than Quảng Ninh trên sân Pleiku (17 giờ), Quảng Nam gặp TP.HCM trên sân Tam Kỳ (17 giờ). Ngày 7.3: Hà Nội gặp Dược Nam Hà Nam Định trên sân Hàng Đẫy (19 giờ). Ngày 8.3: Thanh Hóa gặp Hải Phòng trên sân Thanh Hóa (17 giờ), Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp Viettel trên sân Hà Tĩnh (17 giờ), Becamex Bình Dương gặp SHB Đà Nẵng trên sân Bình Dương (18 giờ), Sài Gòn gặp Sông Lam Nghệ An trên sân Thống Nhất (19 giờ).

HLV Phạm Minh Đức (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh) bày tỏ tâm trạng: “Lần đầu tiên lên chơi V-League và ở vòng 1 lại được đá sân Hà Tĩnh, tân binh như chúng tôi háo hức ra mắt khán giả mà khán giả cũng mong đợi được tận mắt xem Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đá đấm thế nào... Nay tạm không có khán giả, buồn lắm chứ. Các đội đều buồn như chúng tôi. Nhưng chấp nhận yêu cầu từ VPF. Mong sao Covid-19 chóng bị đẩy lùi”.

HLV Vũ Hồng Việt (Quảng Nam) phát biểu: “Trận đầu tiên của mùa giải, chúng tôi tiếp TP.HCM. Chắc hẳn khán giả rất trông đợi vì đội khách có Công Phượng , Phi Sơn, Hoàng Thịnh, thủ môn Tiến Dũng, còn chúng tôi cũng có sự chuẩn bị khá kỹ để đón đối thủ mạnh. Các đội cũng rất muốn được thi đấu không chỉ để so tài cao thấp mà còn phục vụ cho đội tuyển quốc gia. Dù sao khán giả cũng chỉ không xem trên sân một trận thôi, hy vọng ở các vòng tiếp theo, sân lại được đón khán giả”.

Siêu cúp cho 100 khán giả vào xem. Căn cứ đề nghị của BTC trận Siêu cúp, hôm qua UBND TP.HCM có văn bản chỉ đạo Sở VH-TT và BTC sân Thống Nhất đồng ý cho tối đa 100 khán giả vào sân xem trận đấu vào lúc 16 giờ 30 chiều mai và yêu cầu phải đảm bảo an toàn tuyệt đối về phòng, chống dịch bệnh. Như vậy cộng với lực lượng truyền hình trực tiếp , báo chí, BTC trận đấu, công an, y tế... chắc chắn sẽ không dưới 200 người trên sân. L.P - T.K

Mùa giải này HAGL có sự đầu tư khá tốt và được người hâm mộ chờ đợi, nhất là khi sẽ tiếp Than Quảng Ninh trên sân nhà Pleiku. Nhiều CĐV HAGL tỏ ra rất tiếc vì với lực lượng được củng cố mạnh có đầy đủ các tên tuổi như Văn Toàn, Văn Thanh, Tuấn Anh, Minh Vương, Hồng Duy và đặc biệt ngoại binh kỳ này khá hơn nên ai cũng rất nóng lòng muốn xem giò xem cẳng. Ông Nguyễn Tấn Anh, Giám đốc điều hành CLB HAGL, nói: “Chúng tôi đã chuẩn bị tốt từ nhiều ngày qua và cũng rất mong được phục vụ người xem. Nhưng với dịch bệnh chưa hoàn toàn dập tắt này thì phải vì cái chung không thể mở cửa đón khán giả được. Chúng tôi sẽ chấp hành thông báo của BTC để đảm bảo an toàn cho cộng đồng nhưng cũng hy vọng mọi chuyện sẽ nhanh chóng lấy lại sự ổn định để vơi đi tâm lý bất an. Có vậy thì V-League mới hào hứng khi có sự chứng kiến của khán giả”.