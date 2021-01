Nâng chất 2 giải U.19 và U.21, chuẩn bị cho giải U.19 quốc tế vào tháng 6

Ngoại trừ Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải đang tham dự Đại hội Đảng, các thành viên chủ chốt về chuyên môn của VFF như Phó chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn, Tổng thư ký Lê Hoài Anh, Phó tổng thư ký Nguyễn Minh Châu, Trưởng phòng tổ chức thi đấu Trần Huy Đức.. đều có mặt chủ trì cuộc họp. Bên Công ty cổ phần (CTCP) Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên, đơn vị phối hợp tổ chức 2 giải U.19 và U.21 hàng năm có nhà báo Nguyễn Công Khế, Chủ tịch Hội đồng Quản Trị (HĐQT), người sáng lập ra giải U.21 trong 24 năm qua, ông Đỗ Ngọc Tuấn, Phó Tổng giám đốc. Đại diện bảo trợ truyền thông và thành viên BTC giải có nhà báo Quang Tuyến, báo Thanh Niên...

Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh trong 24 năm qua sự tham gia rất nhiệt huyết, tích cực, cộng đồng đầy trách nhiệm của báo Thanh Niên trước đây và sau này là CTCP Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên đã góp phần làm cho bức tranh bóng đá nước nhà thêm phong phú, góp phần đào tạo ra một thế hệ kế thừa đầy tài năng cho bóng đá Việt Nam. Rất nhiều gương mặt xuất sắc đều bước ra từ sân chơi U.21 và sau này cả giải U.19 từ sự phối hợp hiệu quả của VFF với phía Thanh Niên giúp cho giới chuyên môn, người hâm mộ rất hài lòng và mong muốn qua từng giải đấu sẽ còn hay hơn, hào hứng hơn, hấp dẫn hơn.

Nhà báo Nguyễn Công Khế và đại diện BTC giải U.19 làm việc với lãnh đạo VFF Hồng Minh

Nhà báo Nguyễn Công Khế, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên cám ơn sự hợp tác bền vững với VFF đã làm cho giá trị giải đấu luôn được đề cao, ý nghĩa ‘xanh sạch đẹp’ luôn được tôn vinh và đảm bảo xuyên suốt cho bộ máy vận hành một cách thống nhất giữa đôi bên. Ông Khế khẳng định dù công tác vận động tài trợ và tài chính trong mùa dịch Covid-19 cũng có đôi chút khó khăn nhưng CTCP Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên vẫn sẽ đảm bảo duy trì giải đấu ở mức tốt nhất, cùng với VFF chia sẻ trách nhiệm để làm sao mỗi năm giải đấu vẫn diễn ra một cách thuận lợi nhất, tạo cơ hội chắp cánh cho các tài năng bóng đá nước nhà. Thậm chí nếu VFF cần CTCP Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên nhận thêm bất cứ giải trẻ nào trong hệ thống thi đấu quốc gia thì sẽ sẵn sàng phối hợp để làm tốt nhằm duy trì sân chơi và hình ảnh tích cực cho bóng đá trẻ Việt Nam.

Nhằm tạo điều kiện cho cầu thủ trẻ cọ xát, tăng mật độ thi đấu và góp phần thúc đẩy sự phát triển của các trung tâm đào tạo, Ban chấp hành VFF đã quyết định mở rộng vòng chung kết (VCK) giải U.19 từ năm này lên 12 đội, căn cứ vào số lượng đội tham dự ngày càng đông hơn, quyết tâm của các đội ngày càng nhiều hơn. Từ đó số trận thi đấu và cơ hội để góp mặt vào VCK giúp cho các nhà chuyên môn, tuyển trạch theo dõi đầy đủ, tránh bỏ sót tài năng sẽ mang lại hiệu quả thiết thực cho bóng đá nước nhà. Trên tinh thần đó, VFF và CTCP Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên khẳng định sẽ cùng phối hợp tốt để lần đầu tiên VCK U.19 với 12 đội diễn ra thật hay đẹp, hấp dẫn với chất lượng ngày càng nâng cao. Theo dự kiến VCK U.19 sẽ diễn ra từ ngày 9.3 đến 21.3 (sau tết âm lịch 3 tuần).

Riêng U.21 do có nhiều cầu thủ nằm trong các đội V-League, hạng nhất ít nhiều cũng đã được cọ xát, hơn nữa VCK giải đấu bắt buộc phải diễn ra sau V-League nên trước mắt vòng loại sẽ sắp xếp sao cho các đội tăng cường mật độ thi đấu nhiều hơn nhưng VCK vẫn giữ nguyên 8 đội để đảm bảo chất lượng tập trung. Theo dự kiến VCK U.21 sẽ diễn ra vào đầu tháng 10 sau khi V-League kết thúc. Đây cũng là năm thứ 25 , U.21 tròn 25 tuổi. Để ghi nhận chặng đường hợp tác thành công này, ban tổ chức VCK U.21 năm nay sẽ có vinh danh những cá nhân có nhiều đóng góp tốt cho giải đấu diễn ra hay đẹp, chất lượng.

Lãnh đạo VFF và CTCP Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên trước trụ sở VFF Đ.K

Cũng tại cuộc họp, VFF cũng đã công bố lịch thi đấu giải U.19 Đông Nam Á năm 2021, dự kiến diễn ra từ 12.7. Đôi bên cũng thống nhất để tạo tiền đề cho đội tuyển U.19 Việt Nam tập huấn, cọ xát cho giải đấu này cũng như chuẩn bi cho giải U.20 châu Á năm 2022 và FIFA World Cup năm 2023, cũng như trên tinh thần Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) đã công bố lịch thi đấu quốc tế có thể trở lại từ tháng 5 và 6, đồng thời nếu Chính phủ cho phép đi lại quốc tế bình thường thì giải bóng đá U.19 quốc tế sẽ khởi động lại sau 1 năm gián đoạn. Cụ thể giải sẽ diễn ra vào cuối tháng 6. VFF cũng thống nhất với CTCP Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên hàng năm không nhất thiết giải U.19 quốc tế sẽ diễn ra sau VCK giải U.19 quốc gia mà sẽ diễn ra trước các sự kiện quốc tế của lứa tuổi U.19 xem như giải tiền U.19 AFF hoặc AFC.

Tương tự như vậy giải U.21 quốc tế cũng sẽ khởi động lại vào cuối năm, có thể vào đầu tháng 11 trước SEA Games 31 để giúp đội tuyển U.22 Việt Nam cọ xát, nâng cao bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu nhằm đảm bảo mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vô địch đại hội thể thao Đồng Nam Á.

Niềm vui ghi bàn của Sài Gòn FC Bá Duy

Trong khuôn khổ lượt trận thứ 7 vòng loại giải bóng đá U.19 quốc gia bảng D vào chiều ngày 26.1, đội CLB Sài Gòn thắng Đồng Nai 3-0 do Phan Xuân Trọng (25), Lê Cảnh Gia Huy (11) và bán đá phản của Nguyễn Hữu Nhân của Đồng Nai ghi. Còn chủ nhà Khánh Hòa chật vật thắng Bến Tre 1-0 do Nguyễn Trần Hoàng Quân (17) ghi. Tình hình này cho thấy cuộc chiến giành 2 vị trí đầu bảng sẽ còn rất gay go giữa 3 đội Bình Dương-Khánh Hòa và Sài Gòn, trong đó chủ nhà đả đá nhiều hơn 2 đối thủ 1 trận

Xếp hạng bảng D: 1/ Becamex Bình Dương: 11 điểm, 2/ Khánh Hòa: 11 điểm, 3/ Sài Gòn: 8 điểm, 4/ Đồng Nai: 8 điểm, 5/ Bến Tre 0 điểm