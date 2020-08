Nghịch lý của Sài Gòn FC: quá ít cầu thủ được thầy Park đoái hoài đến

Mọi thông số kỹ thuật của Sài Gòn FC đều trội hơn so với các đội bóng khác của V-League, từ tấn công đến phòng ngự. Thế nhưng dường như tất cả những điều đó vẫn chưa đủ sức thuyết phục HLV Park Hang-seo.

Đây là một con số quá khiêm tốn của Sài Gòn FC nếu như so sánh với các đội bóng khác của V-League như: Sông Lam Nghệ An (8 cầu thủ), Viettel (9 cầu thủ), Hoàng Anh Gia Lai, Hà Nội (10 cầu thủ). Thậm chí so với đội bóng cùng thành phố là CLB TPHCM, số cầu thủ Sài Gòn FC lọt được vào “mắt xanh” của HLV Park Hang-seo cũng chỉ bằng một nửa (TPHCM có 4 cầu thủ được triệu tập ở 2 đội tuyển).