Nhận định Sông Lam Nghệ An vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (17 giờ ngày 17.4): Đội khách mà thua thì 'đi' hẳn!

Năm ngoái, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sớm trụ hạng khi giai đoạn 1 V-League 2020 kết thúc. Mùa giải năm nay, tuy thể thức vẫn như như năm ngoái nhưng khắc nghiệt hơn ở chỗ, chỉ lấy 6 đội (thay vì 8 đội) nhóm trên tranh vô địch ở giai đoạn 2 còn 8 đội (thay vì 6) đứng cuối tranh 1,5 suất trụ hạng. Số lượng đội được trụ hạng sớm “co” lại, khiến cuộc đua ngày càng trở nên khốc liệt.

HLV Ngô Quang Trường của Sông Lam Nghệ An

Nhưng ông Đức không còn cơ hội để bày biện nhân sự cho trận đấu ở vòng 10 bởi ông đã phải nói lời chia tay. Dĩ nhiên, người mới về sẽ phải “liệu cơm gắp mắm”, dựa trên những “quân cờ” có trong tay để đưa ra đội hình phù hợp nhất.

Cầu thủ ngoại vẫn có thể được dùng nhưng dùng như thế nào, kết hợp với nội binh ra sao, là cần đến bàn tay nhào nặn của HLV Thành Công lúc này. Thành Công đang rất cần một thành công ngay trong trận đấu hôm nay.

Phạm Xuân Mạnh và Sông Lam Nghệ An sẽ phải nỗ lực trên sân nhà

Hiện tại Sông Lam Nghệ An với 10 điểm, đứng thứ 10 . Con số 10 là con số hoàn hảo nhưng ở V-League lại là con số vẫn rất thiếu an toàn. Chật vật suốt từ đầu mùa đến giờ, đội bóng được sản sinh từ lò đào tạo nổi tiếng bậc nhất Việt Nam đang cố gắng bứt tốc, để thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ. Giai đoạn 1 chỉ còn 4 vòng đấu, nếu thua ở trên sân nhà vào chiều nay, Sông Lam Nghệ An gần như “đảm bảo” cho mình một suất ở lại nhóm phải đua trụ hạng.