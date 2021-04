Nhiều cầu thủ U.19 sẽ được bồi dưỡng để lên tuyển Việt Nam thời gian tới

Kết quả toàn giải: Đội vô địch là Than Khoáng sản Việt Nam, á quân và giải phong cách là Hà Nội Watabe, hạng ba là TP.HCM, Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải: Vũ Thị Hoa (41, Hà Nội Watabe, 10 bàn), Cầu thủ xuất sắc nhất giải: Trần Nhật Lan (11, Than khoáng sản Việt Nam), Thủ môn xuất sắc nhất giải: Nguyễn Thị Bích Ngọc (26, Than khoáng sản Việt Nam)

Ông Mai Thế Hưng, Giám đốc đối ngoại và truyền thông Công ty thể thao Động Lực trao giải ba cho đội nữ TP.HCM Minh Hoàng