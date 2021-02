Ông Park quay lại Việt Nam, cách ly 21 ngày tại khách sạn Hòa Bình

Ngày 1.2 vừa qua, ông Park đã trở thành nhân vật chính trong một sự kiến rất có ý nghĩa. Tổng công ty đúc, in tiền và thẻ nhận diện đã làm lễ ra mắt kỷ niệm chương in hình HLV Park Hang-seo, nhằm vinh danh những đóng góp to lớn của ông đối với bóng đá