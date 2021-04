“Quái kiệt” Vũ Tiến Thành mới giúp được CLB Sài Gòn trụ hạng?

Lý do mà người hâm mộ CLB Sài Gòn tin tưởng HLV Vũ Tiến Thành có thể giúp vực dậy đội bóng bởi họ cho rằng ông Thành rất am hiểu các cầu thủ mà ông lấy về. Người hâm mộ có tài khoản Nguyenminhngoc bày tỏ: “Cầu thủ CLB Sài Gòn ở V-League 2021 đều do ông Vũ Tiến Thành lấy về. Ông Thành rất hiểu họ và biết được điểm mạnh của từng cầu thủ để xếp họ đúng vị trí nên mới lấy về. Ngoài ra, các cầu thủ này khi đến với CLB Sài Gòn đều là những cầu thủ “vô danh”, chính HLV Vũ Tiến Thành có ơn với họ nên khi ông Thành quay lại, họ sẽ đá vì ông Thành”.