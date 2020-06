'Sẽ phạt nặng nếu cố tình bán vé cho phe hoặc đưa khán giả lậu vé vào sân'

Đó là một số nội dung quan trọng trong cuộc họp vào ngày 16.6, do ông Bùi Xuân Thập, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Hà Tĩnh, chủ trì cùng với đại diện Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF) và các cơ quan có liên quan đến công tác tổ chức trận đấu.

Cùng ngày, sân Hà Tĩnh đã bị Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) cảnh cáo và phạt 15 triệu đồng vì để xảy ra sự cố trong trận đội nhà gặp đội Hà Nội ở vòng 4. Ông Vũ Xuân Thành, Trưởng ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá VN, lý giải: “Khán giả Hà Tĩnh không có biểu hiện quá khích, không gây sức ép lên trọng tài, đội khách làm ảnh hưởng đến chuyên môn. Hiện tượng khán giả xô đổ cửa để tràn vào sân, tràn vào đường chạy thể hiện sự thiếu kinh nghiệm trong công tác tổ chức, không có biện pháp ngăn chặn lượng khán giả lớn từ xa. Nhưng sự cố không thể hiện việc cố ý làm trái của BTC sân”.

Ông Bùi Xuân Thập cho biết: “Chúng tôi chấp nhận hình thức xử lý này và rút kinh nghiệm sâu sắc để tránh tái diễn tình trạng tương tự vào ngày 18.6 tới đây. Phân công nhiệm vụ thật cụ thể cho từng đơn vị, từng bộ phận. CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, lực lượng công an, quân sự , vệ sĩ chuyên nghiệp phải vào cuộc một cách thật sự và chịu trách nhiệm cho từng công việc được giao. Phải có sự phối hợp đồng bộ nhưng tránh chồng chéo. Lực lượng đảm bảo an ninh, an toàn sẽ được tăng cường đông hơn trận trước. Người nào cố ý vi phạm, cố tình đưa khán giả không vé vào sân, nếu bị phát hiện sẽ bị phạt tiền, xử lý hành chính, thậm chí có thể phải nhận hình thức xử lý nặng.