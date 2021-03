'Siêu nhân' Gia Huy của HAGL 'biến hình' không ngờ, cao hơn Messi 2cm

Trong 1 năm trở lại đây, Gia Huy đã có sự phát triển nhanh chóng về mặt thể chất. Ở VCK U.19 Quốc gia 2020 diễn ra tại trung tâm đào tạo trẻ PVF (Hưng Yên), Gia Huy chưa cao to được như bây giờ. Khi đó, ông Guillaume Graechen vẫn còn là HLV trưởng của U.19 HAGL cũng đã xác nhận rằng Gia Huy đang trải qua một liệu trình điều trị đặc biệt nên suốt giải đấu đó tiền vệ này không được cho vào sân thi đấu. "Hiện tại, Gia Huy đang trong một quá trình điều trị đặc biệt nên sức khỏe không đảm bảo, có lúc tập được có lúc không. Bây giờ, Gia Huy chỉ sẵn sàng về mặt kỹ, chiến thuật chứ về mặt thể lực thì chưa. Cậu ấy cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để tiến bộ”, ông Giôm chia sẻ với phóng viên Báo Thanh Niên hồi tháng 6.2020.

Trong thế giới bóng đá, Messi là một ví dụ điển hình cho việc phải tiêm hóc môn mới có thể phát triển thể chất được như ngày hôm nay. Dù không cao, nếu không muốn gọi là thấp so với mặt bằng các cầu thủ nước ngoài nhưng Messi vẫn ở một đẳng cấp khác so với phần còn lại. Thủ quân của Barcelona chỉ cao 1m70, trong khi đó, Trần Gia Huy đã cao đến 1m72. Đó chính là lý do để chúng ta tin rằng Gia Huy sẽ dần dần đáp lại sự kỳ vọng từ đông đảo người hâm mộ khi đã luôn trông chờ ngày “siêu nhân” này được trình làng.