Thần tượng Tuấn Anh, tiền vệ Huỳnh Công Đến muốn có vị trí ở tuyển Việt Nam

Sau quá trình điều trị tích cực, Công Đến đã trở lại thi đấu trong màu áo đội bóng sông Hàn tại V-League vào cuối năm 2020. “Khoảng thời gian chấn thương cổ chân và phải nghỉ 3 tháng là giai đoạn tôi rất chán nản. Thậm chí, có những lúc tôi đã có những suy nghĩ tiêu cực. Sau đó, được các bác sĩ tại PVF và các thầy động viên nên tôi đã đứng dậy và tiếp tục tập luyện”, Huỳnh Công Đến chia sẻ.

Ở đợt tập trung lần I/2021 của U.22 Việt Nam chuẩn bị cho mục tiêu SEA Games 31, Công Đến là một trong số những tiền vệ trẻ được HLV Park Hang-seo chú ý. Trong quá khứ, tiền vệ của SHB Đà Nẵng từng được so sánh với Quang Hải ghi thi đấu khá nổi bật ở các giải trẻ. Nói về sự so sánh này, Công Đến cho biết: “Việc tôi được so sánh với Quang Hải, tôi không quan tâm lắm. Anh ấy khác, tôi khác. Trong tương lai, tôi mong muốn có chỗ đứng như anh ấy ở đội tuyển Việt Nam”.