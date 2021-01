Thất bại cay đắng giây bù giờ, HLV Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thốt lên chữ 'điên rồ!'

CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh quyết tâm phá dớp không thắng trong trận đầu ra quân V-League nên đã dồn lên tấn công trước đội khách Than Quảng Ninh. Những cố gắng của họ sớm được đền đáp ở phút thứ 27, khi cầu thủ tân binh Trần Phi Sơn nhận đường chuyền từ đồng đội, tung ra cú dứt điểm căng như kẻ chỉ hạ gục thủ thành Hoài Anh mở tỷ số.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn là những người chơi chủ động và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Đáng chú ý, ngoại binh Claudecir đã hai lần bỏ lỡ cơ hội trên chấm đá phạt, khiến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ôm hận.

Bước vào hiệp 2, Than Quảng Ninh dồn lên tấn công tìm kiếm bàn thắng gỡ. Đến phút thứ 82, cầu thủ nhập tịch Trung Hiếu có đường chọc khe tinh tế cho Eydison dứt điểm thành bàn. Trận đấu được đưa về thế cân bằng.

Cầu thủ Eydison giúp Than Quảng Ninh lội ngược dòng Ảnh: Minh Tú

Khi trận đấu bước sang những giây cuối cùng, Eydison lại một lần nữa lập công khi ghi bàn hạ gục thủ môn Quang Tuấn bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh , lội ngược dòng ngoạn mục cho Than Quảng Ninh.

Tại buổi họp báo sau trận đấu, tân HLV trưởng Than Quảng Ninh Hoàng Thọ cho biết việc đội bóng lội ngược dòng trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có phần may mắn khiến ông có cảm giác tuyệt vời. Bởi đây cũng là trận đấu đầu tiên do ông dẫn dắt tại V-League 2021.

“Trước mùa giải, hầu hết các cầu thủ chính của đội bóng đều đã ra đi. Vì thế, chúng tôi đôn các cầu thủ trẻ lên và hôm nay các em chơi rất tốt. Kết thúc hiệp 1, tôi nói với các cầu thủ phải chơi tự tin, có như vậy mới chơi tốt được. Đặc biệt chúng tôi có phương án để kiềm chế Phi Sơn, vì các đường bóng của đội bạn đều hướng đến cầu thủ này. Chúng tôi vẫn cần thêm thời gian để hoàn thiện đội hình chắp vá này trong thời gian tới”, ông Thọ nhấn mạnh.

Than Quảng Ninh ăn mừng chiến thắng Ảnh: Minh Tú

Đánh giá về đội bóng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, ông Thọ khẳng định: “Họ chơi áp đảo đội bóng của tôi suốt cả hiệp 1, cơ hội của chúng tôi gần như không có. Còn về Claudecir, cầu thủ này hôm nay chơi không đúng phong độ, vì thế mà đá hỏng cả 2 quả phạt đền”.

Còn HLV Phạm Minh Đức thì bày tỏ sự thất vọng: “Nói chung là tiếc nuối, đối với tôi đây là trận thua điên rồ trong sự nghiệp. Còn Claudecir đi vào lịch sử của bóng đá Việt Nam khi 2 lần đá hỏng phạt đền. Tôi đã tập cho bạn đó đá phạt đền và phân công cho bạn này. Tình huống thứ nhất bạn ấy đá không ăn, tình huống thứ hai tôi bảo Phi Sơn đá thay nhưng bạn ấy vẫn xin nên tôi để cho đá vì sợ bạn ấy tâm lý. Đối với tôi, tôi rất tôn trọng quyết định của các cầu thủ. Vì thế dẫn đến trận thua tai hại hôm nay. Chắc chắn bạn ấy sẽ rất sẽ buồn nhưng tôi sẽ chia sẻ để bạn ấy vượt qua”.