Kết quả V-League 2021, Sài Gòn FC vs HAGL: 'Zico Thái' Kiatisak trong ngày tái xuất!

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN Mỗi trận đấu của HAGL trên sân Thống Nhất luôn đặc biệt, khi khán giả Sài Gòn đặc biệt yêu quý “đám trẻ của bầu Đức”. Sức nóng hầm hập của trận đấu khiến 72 giờ trước khi bóng lăn, toàn bộ 3.000 vé khán đài A1, A2, A3 đã hết sạch. Vì thế chỉ còn khoảng 5.000 vé cho các khán đài A4, A5, B, C và D. Với chiến thuật này, Sài Gòn FC sẽ 'hạ sát' HAGL của HLV Kiatisak? Sáng qua, hàng ngàn CĐV xếp hàng rồng rắn quanh sân Thống Nhất bất bình khi BTC bán vé trễ và chuyển cửa bán mà không thông báo trước, nhưng vẫn kiên nhẫn xếp hàng dài chờ mua vé để có thể vào sân xem trận đấu này. Ở thị trường vé chợ đen, các loại vé được phát hành thuộc khu vực khán đài A4 và A5 có giá 80.000 đồng/vé, khán đài B là 70.000 đồng/vé nhưng được “cò vé” bán lại cho người có nhu cầu mua với mức giá tối thiểu là 250.000 đồng/cặp. Lịch thi đấu



19 giờ 15: Sài Gòn FC - HAGL (VTV6, Bóng đá TV). 18 giờ: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - CLB Than Quảng Ninh Thể thao TV)19 giờ 15: Sài Gòn FC - HAGL (VTV6, Bóng đá TV). 17.1, 17 giờ: CLB Đà Nẵng - CLB TP.HCM ( Bóng đá TV) Động lực cho HAGL càng lớn khi HLV Kiatisak không ngần ngại khẳng định muốn có chức vô địch sau 17 năm chờ đợi. Thông điệp của huyền thoại người Thái rất rõ ràng là HAGL phải đá bóng để chiến thắng, chứ không lừng khừng “đá cho vui” như ngày xưa. Thực tế, ông đã sớm thể hiện vai trò của mình khi đích thân thẩm định và kiến nghị mua về trung vệ Kim Dong-su bên cạnh Damir Memovic, cùng tiền đạo Brandao Santos. Và 2 ngoại binh mới của HAGL đang hòa nhập rất nhanh với kỳ vọng sẽ giúp đội bóng phố núi xóa dớp “Tây xịt”. Động lực cho HAGL càng lớn khi HLV Kiatisak không ngần ngại khẳng định muốn có chức vô địch sau 17 năm chờ đợi. Thông điệp của huyền thoại người Thái rất rõ ràng là HAGL phải đá bóng để chiến thắng, chứ không lừng khừng “đá cho vui” như ngày xưa. Thực tế, ông đã sớm thể hiện vai trò của mình khi đích thân thẩm định và kiến nghị mua về trung vệ Kim Dong-su bên cạnh Damir Memovic, cùng tiền đạo Brandao Santos. Và 2 ngoại binh mới của HAGL đang hòa nhập rất nhanh với kỳ vọng sẽ giúp đội bóng phố núi xóa dớp “Tây xịt”. Đây là lí do Tuấn Anh, Hồng Duy không ra sân trận mở màn V-League Tuy nhiên, ngay trước trận mở màn, HAGL nhận hung tin hậu vệ trái Nguyễn Phong Hồng Duy gặp vấn đề về đường tiêu hóa, trong khi tiền vệ đội trưởng Nguyễn Tuấn Anh bị đau chân. Giám đốc điều hành CLB HAGL Nguyễn Tấn Anh lo lắng bộ đôi này sẽ không thể ra sân trong trận mở màn V-League 2021, trong chuyến làm khách hứa hẹn sẽ rất khó khăn trước Sài Gòn FC. Sẽ rất đáng tiếc nếu Tuấn Anh và Hồng Duy không thể ra sân, trong cảnh tiền vệ Trần Hữu Đông Triều cũng gặp vấn đề về sức khỏe . Nhưng nhìn vào sự phân bố ngoại binh, có thể dự đoán kịch bản HLV Kiatisak. Trong khi đó, chủ nhà Sài Gòn FC hẳn nhiên muốn chứng tỏ với tất cả cuộc cách mạng toàn diện của mình đang đi đúng hướng. Dù thay đổi con người nhiều, nhưng dấu ấn trong lối chơi của HLV Vũ Tiến Thành vẫn rất rõ nét. Việc ông Trần Hòa Bình đứng ra đảm nhiệm vai trò chủ tịch CLB càng giúp ông Thành tập trung tối đa cho các công tác chuyên môn. Màn trình diễn tích cực ở giải giao hữu tứ hùng cho thấy Sài Gòn FC đặt chỉ tiêu lọt vào top 3 V-League 2021 chưa hẳn là “ngông”. Bỏ việc, xếp hàng hơn 3 tiếng mua vé xem Công Phượng, Kiatisak