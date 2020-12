Thấy gì khi ông Park chọn Bielsa tại FIFA The Best?

Thành công nhất của HLV Marcelo Bielsa là giúp Leeds United thăng hạng Ngoại hạng Anh, lần đầu tiên sau 16 năm. Nhưng đó chẳng là gì so với Jurgen Klopp, người đưa Liverpool vô địch lần đầu tiên sau 28 năm lịch sử của Ngoại hạng Anh. Cũng chẳng thấm vào đâu nếu nhìn vào cú ăn ba của Bayern Munich dưới bàn tay của Hans Dieter Flick. Nhưng HLV Park Hang-seo vẫn lựa chọn Bielsa (danh hiệu HLV xuất sắc nhất của FIFA The Best thuộc về Jurgen Klopp). Bởi có thể trong lăng kính của ông, HLV người Argentina không chỉ vĩ đại với những gì đã làm được cho Leeds mà còn vì triết lý bóng đá có nét gì đó tương đồng với triết lý của bản thân mình.

HLV Marcelo Bielsa hơn HLV Park Hang-seo 5 tuổi và tất nhiên chưa bao giờ là thầy trực tiếp của ông Park cả. Nhưng ở khía cạnh nào đó, ông Bielsa có tầm ảnh hưởng đặc biệt và tác động tích cực lên phong cách huấn luyện của ông Park. Đội hình chiến thuật của Bielsa biến thiên đủ loại, theo từng đội bóng, theo từng năm tháng mà ông kinh qua dưới vai trò người cầm quân. Trong đó, sơ đồ 3-4-3 là một trong những sơ đồ thành công nhất của Bielsa. Đây cũng chính là sơ đồ mà ông Park đeo đuổi và sử dụng hiệu quả gần như ở mức tuyệt đối kể từ ngày sang Việt Nam.

Đúng, ông Park đang nỗ lực không ngừng để những đội tuyển mà ông dẫn dắt có những đột phá về lối chơi. Đội tuyển Việt Nam sẽ có thêm những chiến thuật mới hòng đưa đối phương vào thế bị động - ông Park mong mỏi điều ấy. Trước đợt tập trung kéo dài 3 tuần của tuyển Việt Nam, ông và các cộng sự đã lên một kế hoạch hết sức chặt chẽ và chi tiết. Bao gồm cả cải thiện thể lực, dinh dưỡng, tâm lý, chứ không đơn thuần chỉ là chuyên môn.

Ông đề nghị Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) mời chuyên gia giỏi về dinh dưỡng làm việc với cầu thủ. Ông yêu cầu các trợ lý đo đạc tỉ mỉ các chỉ số về y sinh học, các thông số sức khỏe và hình thể của cầu thủ để đưa ra thực đơn phù hợp và giáo án phù hợp. Đội tuyển cũng có một số chuyện không may mắn như Hai Long phải sớm chia tay đồng đội do chấn thương sụn chêm (cầu thủ sinh năm 2000 đã phẫu thuật thành công), Quang Hải do yếu cơ đùi và cũng có dấu hiệu của sự quá tải nên chưa thể tập chiến thuật, Tuấn Anh cũng bị căng cơ do quá tải.