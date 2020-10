Thua Hà Nội, HLV Chung Hae-soung gặp vấn đề sức khỏe và buổi họp báo kỳ lạ

CLB TP.HCM do ông Chung Hae-soung dẫn dắt bước vào vòng 1 giai đoạn 2 V-League 2020 với tâm thế là người thường có thói quen thất bại trước Hà Nội ở mọi đấu trường quốc nội. Và buồn thay, trận đấu tối nay cũng không phải ngoại lệ.

Cuộc đối đầu giữa hai đội bóng kị rơ đã diễn ra khá nóng không chỉ bởi các tình huống ăn miếng trả miếng mà còn vì những cú va chạm “ngoài luồng” khiến HLV Nguyễn Mạnh Hải phải 8 lần rút thẻ vàng.

Phiên dịch viên của HLV Chung Hae-soung sau đó từ chối trả lời gần như toàn bộ các câu hỏi của phóng viên đặt ra với lý do không thuộc chuyên môn. Anh cho biết, TP.HCM sẽ cố gắng chuẩn bị cho trận đấu với Viettel trên sân nhà sau 4 ngày nữa và các trận đấu còn lại của giai đoạn 2. Riêng về tình huống phải nhận phạt đền , phiên dịch viên Yang Jae-mo cho hay, CLB sẽ xem lại băng ghi hình.

HLV Chu Đình Nghiêm của CLB Hà Nội FC nhận định đây là một trận đấu khó khăn với đội bóng thủ đô khi TP.HCM không dám chơi đôi công mà đá phòng ngự với sơ đồ 5-4-1. Điều này khiến đương kim vô địch gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng. Tuy nhiên, sang hiệp 2, đội đã làm tốt hơn.

“Hà Nội FC luôn đặt mục tiêu cao nhất ở mỗi trận đấu. 3 điểm ở trận đấu ngày giúp đội bám đuổi các đội nhóm trên. Hiện Hà Nội vẫn đang thua 4 điểm so với đội đầu bảng Sài Gòn FC. Do vậy, ở bất cứ trận đấu nào, chúng tôi luôn đặt mục tiêu giành chiến thắng. Dù đã từng thắng đậm đội TP.HCM ở bán kết Cúp quốc gia 2020 nhưng ở lần tái đấu này, Hà Nội FC hoàn toàn có thể vỡ trận nếu thua trước. Nhưng rất may là chúng tôi không để điều đó xảy ra”.