Trận 'nội chiến' của bóng đá Việt Nam sẽ được phòng dịch Covid-19 triệt để

Trong đợt tập trung các đội tuyển bóng đá nam lần này, HLV Park Hang-seo và các cộng sự đã quyết định cho đội tuyển Việt Nam và đội U.22 thi đấu giao hữu với nhau 2 trận. Trận 'nội chiến' của thầy Park sẽ diễn ra vào 18 gờ ngày 23.12 tại SVĐ Cẩm Phả (Quảng Ninh) và 17 giờ ngày 27.12 ở SVĐ Việt Trì (Phú Thọ).

Để chuẩn bị tốt nhất cho 2 trận đấu này, đoàn công tác Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã làm việc với lãnh đạo UBND TP.Cẩm Phả (Quảng Ninh) và Sở VHTT - DL Phú Thọ để triển khai các phương án tổ chức trận đấu.

Tại cuộc họp ở Quảng Ninh vào ngày 15.12, xác định tính chất đặc biệt của trận đấu nên, UBND TP.Cẩm Phả đã mời các phòng, ban và đơn vị liên quan cùng tham gia thực hiện, triển khai công việc, trong đó công tác y tế, phòng dịch Covid-19 , an ninh, an toàn được đặc biệt chú ý.

Vì không hướng đến giải đấu nào ở thời điểm này nên rất có thể ông Park sẽ tung ra nhiều thử nghiệm Ảnh Minh Tú

Tại cuộc họp ông Đinh Ngọc Chiến, Phó Chủ tịch UBND TP.Cẩm Phả yêu cầu các đơn vị chức năng chủ động kiểm tra, tổ chức vệ sinh ATTP tại khách sạn mà đội tuyển quốc gia và đội U.22 Việt Nam cư trú. Công an TP.Cẩm Phả xây dựng phương án an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy trong sân và ngoài sân, tuyệt đối đảm bảo an ninh cho trận đấu. Cơ quan chức năng sẽ bố trí 2 xe cứu thương để phục vụ trận đấu. Đặc biệt, ông Đinh Ngọc Chiến yêu cầu phun khử khuẩn các phòng chức năng tại SVĐ Cẩm Phả. Trung tâm Y tế TP.Cẩm Phả làm việc với Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh để triển khai máy đo thân nhiệt tập trung, đặt tại các vị trí chính. Các khu vực khác sẽ dùng máy đo thân nhiệt điện tử cầm tay…

Trước đó, ngày 14.12, đoàn công tác Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) do ông Nguyễn Minh Châu, Phó tổng thư ký liên đoàn phụ trách đã làm việc với Lãnh đạo Sở VHTT-DL Phú Thọ để triển khai các phương án tổ chức trận đấu vào ngày 27.12.

Liên quan đến trận giao hữu nội bộ của bóng đá Việt Nam này, VFF đã công bố giá vé hai trận giao hữu như sau: 50.000 đồng, 100.000 đồng và 150.000 đồng. Với trận đấu ngày 23.12, thời gian mở bán tại sân Cẩm Phả - Quảng Ninh từ 9 giờ ngày 21.12 đến 18 giờ ngày 23.12. Còn trận lượt về, mở bán vé tại sân Việt Trì - Phú Thọ từ 9 giờ ngày 25.12 đến 17 giờ ngày 27.12. VFF không bán qua mạng. Toàn bộ số tiền thu được từ bán vé, sau khi trừ đi chi phí phát hành vé, ban tổ chức sẽ chuyển tới đồng bào miền Trung và Tây nguyên thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

HLV Park Hang-seo sẽ tự đấu trí với chính mình Ảnh Minh Tú

Trong hai trận giao hữu sắp tới, cả đội tuyển Việt Nam và U.22 Việt Nam đều được thay tối thiểu 5 cầu thủ. Vì không hướng đến giải đấu nào ở thời điểm này nên rất có thể ông Park sẽ tung ra nhiều thử nghiệm. Trong cuộc nội chiến này, HLV Park Hang-seo sẽ quán xuyến, bao quát cả hai đội.

Trong khi các anh lớn ở đội tuyển đã tập trung được 1 thời gian thì hôm nay (16.12), HLV Park Hang-seo mới công bố danh sách 24 cầu thủ tập trung U.22 Việt Nam. Trong đó có 15 cầu thủ đang đá VCK giải U.21 quốc gia.

HLV Park Hang-seo đã dành sự ưu tiên cho khá nhiều gương mặt đã thể hiện sự nổi trội trong 3 lần tập trung trước đây như Nhâm Mạnh Dũng (Viettel), Trần Văn Công (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Dụng Quang Nho (HAGL), Lê Minh Bình (Bà Rịa - Vũng Tàu mượn từ HAGL)…