Kết quả bóng đá AFC Cup Svay Rieng 1-4 Than Quảng Ninh: 3 điểm quan trọng tại Campuchia

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN Nếu hỏi Than Quảng Ninh mục tiêu của trận đấu này thì đúng như cá tính của người dân đất mỏ, câu trả lời sẽ là: “3 điểm, không nói nhiều”. Đó là câu nói thật, tôn trọng chứ không hề ngạo mạn của những những người con đất Mỏ như Hải Huy. Trong cuộc phỏng vấn với AFC, tiền vệ nhạc trưởng Hải Huy diễn giải: “Trận hòa trước Ceres Negros đã tiếp thêm động lực cho chúng tôi, giúp Than Quảng Ninh vẫn còn cơ hội tiến vào vòng trong. Svay Rieng đã chứng tỏ được sức mạnh và kỹ thuật chơi bóng của mình bằng chiến thắng trước Bali United trận trước. Do đó Than Quảng Ninh sẽ phải nỗ lực hết mình ở màn chạm trán này”. Tiền đạo Jeremie Lynch ghi bàn cho Than Quảng Ninh giúp đội bóng đất Mỏ xuất sắc cầm hòa Ceres Negros 2-2 trên sân đối phương ở lượt đầu trước CLB cung cấp Nói về khởi đầu chậm của Than Quảng Ninh ở AFC Cup , tiền vệ có lối chơi thông minh Hải Huy cho rằng đội vẫn chơi tốt, chỉ đen đủi dồn lại như không may mắn mất người sớm trận ra quân gặp Bali United. Hay màn đối đầu sau đó với Ceres Negros, toàn đội đã có màn thể hiện tốt và thu về 1 điểm. Anh khẳng định: “Mục tiêu trong chuyến làm khách tiếp theo của Than Quảng Ninh là giành trọn vẹn 3 điểm Chúng tôi đã giành được vị trí thứ ba ở V-League năm ngoái, điều này giúp Than Quảng Ninh có cơ hội trải nghiệm tại AFC Cup 2020. Mục tiêu của tôi là giúp câu lạc bộ có được kết quả tốt trong từng trận đấu và tiến sâu ở giải đấu này”. Sự trở lại của Diego Fagan hứa hẹn sẽ giúp hàng công Than Quảng Ninh bùng nổ tại AFC Cup sau 2 trận đầu gặp nhiều xui xẻo CLB cung cấp Trong trận đấu gặp Ceres Negros ở lượt trận thứ hai, Hải Huy chơi nổi bật với một đường kiến tạo dọn cỗ cho Jeremie Lynch và sau đó trực tiếp ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho đội bóng đất Mỏ tại Philippines. Ở trận đấu vào 18 giờ tối nay, HLV Phan Thanh Hùng có sự trở lại của Diego Fagan để hợp với Jeremie Lynch hợp thành cặp song sát từng giúp Hải Phòng trở thành thế lực hùng mạnh. Đó là lợi thế để họ có chiến thắng đầu tiên tại AFC Cup trước Svay Rieng, tại Campuchia. Bộ đôi trung phong này, cùng hàng tiền vệ đã chơi rất ấn tượng ở trận ra quân V-League với Hải Huy, Nguyên Sa, Hồng Quân hứa hẹn sẽ giúp Than Quảng Ninh làm chủ hoàn toàn thế trận như trước HAGL, nơi họ chỉ thua trong cảnh bản thân cầu thủ HAGL cũng không biết vì sao… thắng.