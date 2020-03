Trực tiếp bóng đá V-League 2020 Sài Gòn FC 0-0 SLNA: HLV Park Hang-seo đến sân Thống Nhất khá sớm

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN Dù có thêm 4 ca dương tính với vi rút gây bệnh Covid-19 được phát hiện tại Việt Nam, nhưng do nhận thấy các trận bóng đá diễn ra an toàn trong điều kiện không khán giả, nên ban tổ chức giải vẫn cho vòng 1 V-League tiếp diễn. Có lẽ đây là lần đầu tiên V-League diễn ra mà vấn đề chuyên môn, thắng thua không quan trọng. Thay vào đó, quan trọng nhất là sức khỏe của cầu thủ, ban huấn luyện, trọng tài… và những người buộc phải có mặt trên sân để tổ chức, điều hành giải đấu. Xem trực tuyến trên Thanh Niên Online Vào lúc 15 giờ hôm nay, Báo Thanh Niên sẽ trực tuyến trận Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp Viettel tại vòng 1 V-League 2020 trên trang thanhnien.vn; lúc 17 giờ sẽ cùng trực tuyến 2 trận B.Bình Dương - SHB.Đà Nẵng và Thanh Hóa - Hải Phòng. Trận đấu muộn nhất vòng 1 diễn ra lúc 19 giờ giữa Sài Gòn FC và SLNA cũng được Thanh Niên Online trực tuyến. Các sân bóng và xe chở cầu thủ cũng được phun thuốc khử trùng một cách triệt để. Ban tổ chức giải liên tục điện thoại nhắc nhở và cử cán bộ đến trực tiếp kiểm tra về việc phòng dịch cũng như lý lịch y tế và sức khỏe các thành viên vào sân. Các sân bóng và xe chở cầu thủ cũng được phun thuốc khử trùng một cách triệt để. Ban tổ chức giải liên tục điện thoại nhắc nhở và cử cán bộ đến trực tiếp kiểm tra về việc phòng dịch cũng như lý lịch y tế và sức khỏe các thành viên vào sân. Ông Trần Anh Tú, Chủ tịch Công ty VPF, nói: “Chúng tôi luôn nhắc nhở và kiểm tra các sân làm kỹ công tác y tế phòng dịch. Sân bóng nào cũng được phun thuốc khử trùng nên các thành viên tham gia trận đấu được bảo đảm an toàn”. Trở lại vấn đề chuyên môn, trận cầu rất hấp dẫn của vòng 1 sẽ diễn ra trên sân Thống Nhất với Sài Gòn FC tiếp SLNA. Sài Gòn FC của HLV Hoàng Văn Phúc không nổi bằng đội bóng cùng thành phố là TP.HCM, bởi thế họ quyết tâm đưa đội bóng của mình ra “ánh sáng”. Muốn làm được điều đó, không gì tốt hơn là giành chiến thắng trước SLNA. Đội khách gặp bất lợi so với mọi năm khi mất đi sự ủng hộ đông đảo của người hâm mộ đang sinh sống, làm việc, học tập ở TP.HCM do không được vào sân. Ngoài ra, SLNA cũng vừa trẻ hóa lực lượng một cách mạnh mẽ, nên trận đầu tiên khó tránh khỏi những thiếu sót. Tận dụng tốt thiên thời, địa lợi, nhân hòa thì Sài Gòn FC sẽ có 3 điểm ở trận đấu này.