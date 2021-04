Trung vệ U.19, 'cao to như Lý Đức' trên con đường trở thành Ramos, Quế Ngọc Hải

Đến với VCK U.19 quốc gia 2021, U.19 học viện Nutifood JMG dưới sự dẫn dắt của HLV Guillaume Graechen là ứng cứng viên sáng giá cho chức vô địch. Với những ai theo dõi giải đấu diễn ra tại Bình Dương cũng như dành sự quan tâm cho đội bóng của “thầy Giôm”, đương nhiên không thể không dành sự chú ý cho cho cầu thủ có thể hình nổi bật trên sân và sở hữu cái tên “độc”. Trung vệ mang áo số 4 của U.19 Nutifood cao to, rắn rỏi và gây ấn tượng đặc biệt với người xem khi cùng tên với một vận động viên thể hình “lừng danh” của Việt Nam trong giai đoạn cuối thập niên 90 và đầu những năm 2000. Cầu thủ đang được nhắc đến là Phạm Lý Đức - “hòn đá tảng” thực thụ của U.19 Nutifood tại VCK U.19 quốc gia 2021.

Tên Lý Đức nhưng không phải lực sĩ, mà là trung vệ 'khủng' nhất giải U.19

Nhắc đến cái tên đặc biệt của mình, Phạm Lý Đức hồ hởi chia sẻ: “Có rất nhiều người tò mò và liên tưởng tên của em với chú lực sĩ Lý Đức lắm. Năm 2003, cũng là năm em sinh ra thì chú Lý Đức cũng vô địch môn thể hình. Trong khi đó, ba em cũng là một người rất mê thể hình. Chính vì vậy, ba muốn em cao to mạnh khỏe như chú Lý Đức nên đặt cái tên đó cho em luôn”.

Có cơ hội được ngồi trò chuyện với Phạm Lý Đức, phóng viên Báo Thanh Niên mới biết cầu thủ sinh năm 2003 đã bộc lộ những có tố chất để trở thành trung vệ từ khi còn là một cậu bé. “Hồi còn nhỏ, gia đình không nghĩ là lớn lên em sẽ trở thành cầu thủ đâu. Đến năm 6 tuổi, em tham gia giải bóng đá cấp trường, có một thầy đã trao đổi với ba khi thấy em có tố chất ngăn cản những tình huống đối phương đi bóng. Từ đó, ba đã quyết định hướng cho em theo nghề cầu thủ”.

Phạm Lý Đức có lối chơi mạnh mẽ Minh Tân

Theo nghiệp cầu thủ là cái duyên, nhưng làm sao để trụ lại và sống tốt với nghề là điều không hề dễ dàng. Trong bóng đá hiện đại, thể hình của một cầu thủ là yếu tố rất quan trọng. Và đương nhiên, Lý Đức bước đầu đã đáp ứng được những điều kiện để tiếp tục ước mơ chơi bóng chuyên nghiệp. Để có được vóc dáng có thể coi là lý tưởng như hôm nay, ít ai biết trung vệ 18 tuổi đã phải nỗ lực rất nhiều.

Nói về Lý Đức , HLV Guillaume Graechen đánh giá rất cao về ý thức và sự chuyên nghiệp của học trò: “Đức rất có ý thức trong việc tuân thủ chế độ tập luyện và dinh dưỡng. Đây là 2 điều rất quan trọng đối với một vận động viên. Đức rất chuyên nghiệp, em ấy đã hoàn thành tốt mọi bài tập về kỹ thuật và dinh dưỡng mà đội ngũ chuyên gia đưa ra. Em ấy cao to như hôm nay chính là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ. Bên cạnh đó, Đức là một trung vệ tiềm năng và có khả năng chuyền dài rất tốt”.

Lý Đức vốn không cao to từ nhỏ, nhưng với thái độ nghiêm túc với nghề cầu thủ, trung vệ trẻ tuổi đã đặt quyết tâm để “lột xác” bản thân. “Em vào PVF từ năm 10 tuổi, đến năm 2016 thì em vào học viện Nutifood. Lúc em vào Nutifood, em khá nhỏ con, thậm chí là thấp hơn các bạn đồng trang lứa và cũng không nghĩ sẽ cao đến 1m81 như hiện tại. Em đã cố gắng từng ngày một, cố gắng tập luyện, ăn uống thật nhiều và tuân thủ theo chế độ để được như hôm nay”, cầu thủ 18 tuổi nhớ lại.

Lý Đức còn là tấm gương về sự chuyên nghiệp trong tập luyện và dinh dưỡng cho các đồng đội Minh Tân

Luôn luôn cố gắng không ngừng, những công sức của Phạm Lý Đức cuối cùng cũng có ngày được đền đáp. Trung vệ của U.19 Nutifood có lẽ là cầu thủ cao, to nhất giải U.19 quốc gia 2021. Nhìn trung vệ sinh năm 2003, không ít người sẽ phải xuýt xoa với thể hình của một cầu thủ mới 18 tuổi và thốt lên rằng: “Đúng là to như (lực sĩ) Lý Đức”.

Nói về vị trí mà mình đang chơi, trung vệ 18 tuổi tỏ ra rất thích thú: “Em rất thích vị trí trung vệ. Ở vị trí này, em được phát huy hết sở trường của mình. Điểm mạnh của em là thể hình to cao, chơi bóng bổng và có thể chuyền vượt tuyến rất tốt”. Tuy nhiên, Lý Đức cũng cho rằng chính thể hình cao to vượt trội so với đối thủ cũng là điểm bất lợi: “Điểm yếu của em là do người của em quá to, nên trong những pha tranh chấp, em có thể khiến đối phương ngã dù đó không phải là lỗi của em”.

Khi được hỏi về những cầu thủ yêu thích ở vị trí của mình, Lý Đức mắt long lanh và ngay lập tức bật mí thần tượng: “Ở Việt Nam em rất thích anh Quế Ngọc Hải , còn ở nước ngoài thì em thích Sergio Ramos của Real Madrid . Em thấy mình, Ramos và anh Quế Ngọc Hải có điểm giống nhau là đều chơi ở vị trí trung vệ, cũng như rất mạnh mẽ trong những pha tranh chấp 1-1. Em lấy Ramos là hình tượng để bản thân phấn đấu. Em muốn cải thiện thêm để được như anh ấy. Ramos rất đa năng, từ trạng thái phòng ngự chuyển sang tấn công rất tốt. Bên cạnh cải thiện về kỹ thuật, em cũng sẽ cố gắng để cao đến 1m84 như Ramos hoặc hơn càng tốt”.

Bên cạnh đó, Lý Đức còn chia sẻ rằng cái đích mà trung vệ này muốn hướng tới chính là được cống hiến cho đội tuyển quốc gia, giống như những gì mà đàn anh Quế Ngọc Hải đang làm rất xuất sắc ở thời điểm hiện tại.