"Tùng móm": Nhỏ con vẫn sút bóng rất mạnh như "búa bổ"

Thanh Tùng trong trận gặp Quân Khu Thủ đô năm 1986 trên sân Sông Bé Tư liệu

Sinh năm 1963 tại Mộc Hóa (Long An), mới 4 tuổi "Tùng móm" và gia đình đã phải sớm xa quê để đến nơi sinh sống mới là Tân Quy Đông, một vùng đất nghèo khó thuộc huyện ngoại thành Nhà Bè của Sài Gòn (bây giờ là phường Tân Kiểng, Q. 7, TP.HCM).Tiền vệ đội Cảng Sài Gòn Nguyễn Thanh Tùng bị móm từ nhỏ nên có biệt danh là "Tùng móm". Năm 1983 khi vào tập luyện với đội Cảng mang áo số 6, Tùng đã bớt móm nhiều nhưng người hâm mộ vẫn cứ gọi anh là "Tùng móm" để phân biệt với một cầu thủ khác cùng tên (mang áo số 16) đá cho đội Hải Quan.Trước khi được về đội Cảng Sài Gòn, "Tùng móm" đã tìm nhiều nơi để được đá bóng cho thỏa đam mê. Năm 1975 (12 tuổi), Tùng chỉ được làm quen với bóng bằng nhựa, tiến lên thi đấu bằng bóng da cho đội thiếu niên huyện Nhà Bè rồi giúp đội tuyển xã Tân Quy vô địch cấp huyện 4 năm liền. Được bạn bè động viên, năm 1979 Tùng có đăng ký thi tuyển vào lớp bóng đá trường năng khiếu nghiệp vụ TP.HCM nhưng với chiều cao chỉ 1m58, Tùng bị chê.Không nản chí, "Tùng móm" liên tục tham gia thi đấu cho các bóng phong trào để tích lũy trận mạc từ Cảng miền đông đến đội Xí nghiệp Mỹ phẩm những năm 1980-1982. Giai đoạn này, dù chỉ chơi cho các đội “chẳng có chút tên tuổi” nào nhưng "Tùng móm" rất chú tâm học hỏi những cầu thủ đàn anh, thấy ai có "cú" nào hay là tìm đến để xin học. Anh luôn tâm niệm “Mơ ước của tôi là trở thành cầu thủ giỏi nên tôi kiên trì tập luyện để tạo độ tinh tế hoàn thiện trong chuyên môn của mình. Từ đó tôi tin sẽ bù đắp cho thể hình thấp bé của mình. Khi đó bất cứ có trận đấu lớn hay nhỏ nào ở đâu có cơ hội là tôi tìm cách xin được ra sân thi đấu và luôn “cháy” hết mình”Và cơ hội đó đã đến vào đầu năm 1983 khi cố danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang sau khi hoàn tất 2 năm học khóa huấn luyện viên (HLV) quốc tế tại Cộng hòa Dân chủ Đức trở về nước và được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội Cảng Sài Gòn. Thời gian này, đội tuyển huyện Nhà Bè có cơ hội tiếp đón đội Cần Giuộc (Long An) trên sân nhà, "Tùng móm" ở tuổi 20 được vinh dự khoác áo đội chủ nhà cùng với các anh lớn trong đội Cảng Sài Gòn như Dương Văn Thà, Nguyễn Thành Thuận, Nguyễn Văn Thòn, Huỳnh Đình Phi… Qua giới thiệu của tiền đạo Nguyễn Văn Thòn, HLV Tam Lang đã xem kỹ trận đấu này và nhận định "Tùng móm" là cầu thủ tuy chưa qua trường lớp nào nhưng vẫn có nhiều điểm mạnh như: nhanh nhẹn, chuyền bóng và sút bóng đều đạt yêu cầu nên đồng ý cho Tùng về thử việc tại đội Cảng Sài Gòn ngay sau đó.Vượt qua được những năm tự tập luyện không bài bản, khi về đội Cảng Sài Gòn trong năm 1983, "Tùng móm" may mắn được tiếp thu những bài học quý giá của bóng đá thế giới mà HLV trưởng Tam Lang bắt đầu áp dụng cho đội, theo lối chơi hiện đại với sơ đồ mới 4-3-3. Trong khoảng 2 - 3 năm đầu khi về đội, Tùng còn được các cầu thủ kỳ cựu như Lưu Kim Hoàng, Lê Đình Thăng, Dương Văn Thà, Trần Văn Xinh…(đều nghỉ thi đấu sau khi đội đoạt chức vô địch quốc gia năm 1986) dìu dắt chỉ dẫn tận tình các kinh nghiệm cả trong thực tế thi đấu đến các kỹ năng sinh hoạt và giao tiếp ứng xử trong hoạt động bóng đá đỉnh cao. Nhờ vậy chàng trai gốc miền Tây có thêm niềm tin.